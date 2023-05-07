شكرا لقرائتكم خبر عن للتغلب على مشاكل الصيف.. احمِ أطفالك من الجراثيم بنظافة اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعا أهمية نظافة اليدين التي علمتنا إياها وباء COVID المخيف، تعتبر نظافة اليدين بمثابة نعمة للإنسانية وقد أنقذت أرواحًا لا حصر لها ليس فقط بسبب فيروس كورونا، ولكن أيضًا من خلال الوقاية من العدوى الشديدة المرتبطة بالرعاية الصحية والأمراض الأخرى.

على سبيل المثال ، يعد الإسهال والالتهاب الرئوي أكثر الأمراض شيوعًا التي تؤدي إلى اعتلال الصحة والوفاة عند الأطفال، لذا وفقا لموقع " healthsite"، يشرح أهمية نظافة اليدين عند الأطفال.

لماذا يجب أن نغسل أيدينا؟

يمكن للأيدي المتسخة أيضًا أن تنقل الجراثيم إلى المواد الغذائية والملابس والألعاب والأثاث، عن طريق غسل اليدين ، يتم منع الالتهابات، يقدر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن غسل اليدين يمكن أن يمنع 1 من كل 3 حالات من الإسهال و 1 من كل 5 حالات من الالتهاب الرئوي.

متى يجب أن نغسل أيدينا؟

يمكن أن تنتشر الجراثيم من سطح لآخر عندما يقوم الأطفال بالأشياء التالية:

تناول الطعام والشراب بأيدٍ متسخة

المس الأسطح أو الأشياء التي عليها جراثيم

مسح أنفك أو اسعل أو اعطس في يديك ثم المس أيدي الآخرين أو الأشياء اليومية

لمس القمامة

لمس الحيوانات الأليفة وأغذية الحيوانات الأليفة

بعد استخدام المراحيض

في جميع الحالات المذكورة أعلاه ، يجب غسل اليدين .

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لغسل اليدين بشكل صحيح؟

يجب أن تكون الأيدي مبللة بمياه جارية نظيفة (ساخنة أو باردة) ، ويجب إغلاق الصنبور، ثم استخدام الصابون.

يجب تشكيل الرغوة عن طريق فرك اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية، تشمل الجزء الخلفي من اليدين والمنطقة الواقعة بين الأصابع وتحت الأظافر.

يجب تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة أو مجفف هواء.

هل يمكنني إخبار طفلي باستخدام معقم اليدين بدلاً من الصابون والماء؟

غسل اليدين بالماء والصابون هو أفضل طريقة لتجنب الجراثيم وليس المطهرات، ومع ذلك ، فإن معقمات الأيدي تكون أقل فاعلية عندما تكون الأيدي متسخة ، وإذا لم يتوفر الصابون، فيجب استخدام المطهرات التي تحتوي على الكحول فقط ، والتي تحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

هل المناديل المبللة تزيل الجراثيم؟

لا ينصح بمناديل الأطفال المبللة لإزالة الجراثيم من اليدين، قد تجعل اليدين تبدو نظيفة ، ولكن لا ينبغي استخدام مناديل الأطفال المبللة والمنتجات المماثلة التي لا تحتوي على 60٪ كحول لتنظيف البشرة لأنها قد تسبب تهيجًا.