شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترفع مستويات الهيموجلوبين بدون أدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموجلوبين هو بروتين غني بالحديد يوجد في خلايا الدم الحمراء، ينقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، المستويات الطبيعية من الهيموجلوبين في الدم مطلوبة لجسمك ليعمل بشكل طبيعي.

مع انخفاض مستويات الهيموجلوبين، قد تحدث أعراض مثل الضعف، والتعب، والصداع النصفي، وضيق التنفس، والدوخة، وضعف الشهية، وسرعة ضربات القلب، إذا انخفضت مستويات الهيموجلوبين بشكل كبير، يُعرف المرض باسم فقر الدم، ويمكن أن تصبح العلامات شديدة.

وفقا لموقع "webmd"، الجميع بحاجة إلى الحديد، ولكن النساء في فترة الحيض، والنساء الحوامل، والأطفال في مرحلة النمو ، والمرضى الذين يتعافون من الأمراض هم أكثر عرضة لانخفاض الهيموجلوبين، عندما تبدأ الأنثى فترة الحيض ، يكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية لأن الجسم يفقد الكثير من الدم، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج جسمك إلى مزيد من الحديد في سن معينة، لذا فإن عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية مبكرًا قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم لاحقًا.

5 طرق طبيعية لزيادة الهيموجلوبين:

هناك عدد من الأطعمة والطرق التي يجب عليك تضمينها لزيادة مستويات الهيموجلوبين

زيادة تناولك لحمض الفوليك

حمض الفوليك ، فيتامين ب 1، ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويؤدي نقص حمض الفوليك إلى انخفاض كمية الهيموجلوبين، الخضروات الورقية والبراعم والفاصوليا السوداء وجنين القمح والفول السوداني والموز والبروكلي وكبد الدجاج كلها مصادر غنية بحمض الفوليك، يحتوي الشمندر أيضًا على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والألياف ، مما يساعد على تعزيز عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم.

الخضروات الورقية الخضراء

نقص الحديد هو السبب الأكثر انتشارًا لانخفاض مستويات الهيموجلوبين، تشمل الأطعمة الغنية بالحديد الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والشمندر والبازلاء الخضراء والقرنبيط والبطاطس وأوراق الحلبة والفاصوليا وفول الصويا والبيض الكامل والتفاح والرمان والمشمش والبطيخ وبذور اليقطين

التمرين / اليوجا

يُنصح بشدة بالتمارين منخفضة إلى عالية الشدة لأنه عند ممارسة أو ممارسة اليوجا ، ينتج جسمك المزيد من الهيموجلوبين لتلبية الطلبات المتزايدة على الأكسجين في جميع أجزاء الجسم. يعد اتباع نظام غذائي متوازن هو أهم طريقة لضمان حصولك بانتظام على ما يكفي من جميع العناصر الحيوية.

زيادة تناول فيتامين سي

من الضروري أن يكون لديك مزيج من الحديد وفيتامين ج لأنهما جزيء غني بالناقل يستخدم لامتصاص ممتاز للحديد منها الليمون.

الرمان

الرمان غني بالحديد والكالسيوم والألياف والبروتين، يمكن أن يساعد محتواه الغذائي في نمو الهيموجلوبين وتعزيز تدفق الدم الصحي.

الشاي والكافيين وبعض الأطعمة مثل العنب والذرة والذرة الرفيعة، كلها أطعمة يجب تجنبها عندما يكون لديك انخفاض في الهيموجلوبين، بدلاً من ذلك ، قم بتضمين البنجر والتين والتمر والرمان في وجبة الإفطار والوجبة الخفيفة المسائية للحصول على أفضل النتائج.