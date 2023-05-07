شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة فى الصيف من الممكن أن تسبب التسمم الغذائى.. منها السلطة الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الصيف هناك دافع لا يقاوم لتناول أي شيء وكل شيء، ولكن ما لا ندركه هو أن هناك المزيد من فرص الإصابة بالمرض بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء حتى من موجات الحرارة، فهناك العديد من الأطعمة تحمل جراثيم ضارة يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا إذا كان الطعام ملوثًا.

وفقًا لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، من المرجح أن تسبب اللحوم والفواكه والخضراوات أعراض التسمم الغذائي، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأطعمة التي لا تعتقد أنها يمكن أن تسبب لك المرض ولكنها قد تنقلك المرض دون أن تعلم وذلك وفقا لموقع "timesnownews"

الإدارة الغذاء والدواء(FDA) تقول إن حوالي 48 مليون حالة من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية يتم الإبلاغ عنها سنويًا في الولايات المتحدة. وتؤدي هذه الأمراض كل عام إلى دخول ما يقدر بـ 128000 حالة إلى المستشفى و3000 حالة وفاة.

الأطعمة المسببة للأمراض

بعض الأطعمة التي يمكن أن تقودك إلى غرفة الطوارئ هي:

الآيس كريم

على الرغم من أنه علاج صيفي، إلا أن الآيس كريم ، كما يقول الأطباء ، يمكن أن يسبب لك الكثير من المتاعب، يعتقد الخبراء أن الآيس كريم يحمل بكتيريا مثل ،السالمونيلا، الإشريكية القولونية، والليستيريا - وكلها تزدهر في درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الصيف - مسببة ارتفاعًا مفاجئًا في عدد حالات التسمم الغذائي المبلغ عنها.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يمكن لبكتيريا الليستريا أن تنجو من درجات حرارة دون الصفر المجمد ويمكن أن تنتشر بسهولة إلى الأطعمة والأسطح الأخرى.

لذا يوصي خبراء الصحة بعدم إعادة تجميد الآيس كريم المذاب ، وكذلك عدم ترك الأسرة بأكملها تأكل مباشرة من نفس حاوية الآيس كريم لمنع أي نوع من الأمراض، بما في ذلك التسمم الغذائي.

وفقًا لـ Harvard Health ، عند صنع الآيس كريم في المنزل ، يجب حفظ جميع المكونات في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام، ينصح الأطباء باستخدام وصفة خالية من البيض للآيس كريم محلي الصنع والتي لها مدة صلاحية أطول.

البراعم النيئة

يمكن لجميع أنواع البراعم ، بما في ذلك الفول ، والبرسيم ، وبراعم الفجل أن تنشر العدوى مسببة التسمم الغذائي الناجم عن التلوث الجرثومي لبذورها.

يقول الأطباء إنه على الرغم من أن البراعم النيئة هي أغذية خارقة محملة بالتغذية والصحة الجيدة، إلا أنها تنمو في ظروف دافئة ورطبة تزدهر فيها البكتيريا الضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا.

السلطة الجاهزة

تعتبر واحدة من أكثر الأطعمة الصحية المحملة بالعناصر الغذائية التي تجعلك لائقًا بدنيًا ونفسيًا، ويمكن أن تشكل أيضًا أكبر خطر على حياتك، ولكن يقول الأطباء إن أكبر مصدر لتلوث السلطة هو المياه التي تستخدم في ري الحقول ، فعندما يدخل السماد من حقل تسمين قريب في نظام ري ، ينتهي الأمر بالبكتيريا في سلطتك.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن الجراثيم الضارة التي توجد أحيانًا على الخضر الورقية تشمل الإشريكية القولونية والنوروفيروس والسالمونيلا والليستريا والسيكلوسبورين ، وكلها يمكن أن تكون قاتلة

يقول الأطباء إنه من المهم دائمًا تناول سلطة طازجة مطبوخة في المنزل بدلاً من شراء واحدة من محلات السوبر ماركت، تأكد أيضًا من غسل الخضار الورقية عن طريق شطفها تحت الماء الجاري لمدة 2-3 دقائق على الأقل.