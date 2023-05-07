منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه من المستحيل القضاء على كورونا بشكل تام في العالم

واشنطن - لايف ستايل
أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أنه من المستحيل القضاء بالكامل على كوفيد-19 على مستوى العالم.وأكد رايان، أنه من المستحيل القضاء بالكامل على كوفيد-19 على المستوى العالمي لأن طرق انتقاله من الحيوان إلى البشر تعقد الوضع.
وقال: "لا أعتقد ذلك، هناك معايير محددة جدا عندما يمكنك القضاء على الفيروس، ما نراه هنا هو فيروس تطور سريعا، من الممكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس، لذلك يمكن أن يختبئ في أماكن مختلفة، ليس فقط في البشر، ومن الصعب للغاية التحدث عن القضاء عليه في هذه الحالة".
وفي المقابل، أكد رايان أن البشر قادرون على القضاء على الخطر الذي يسببه الفيروس على الصحة العامة، من خلال التطعيم والعلاج، مضيفا: "يمكننا إنهاء حالة الطوارئ، لكن لا يمكننا إنهاء الفيروس".
وأردف: "إذن، هل يمكننا القضاء على كوفيد-19؟ أعتقد أن الإجابة غير مرجحة للغاية، إن لم تكن مستحيلة".
والجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة لم تعد تعتبر كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عالمية، بينما أكد أن العدوى لا تزال تشكل تهديدا على صحة السكان.
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