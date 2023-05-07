مشروبات تخسيس لتنحيف الخصر وازالة الكرش

بيروت - نادين محمد - تحلم العديد من السيدات بالحصول على بطن مسطح وخصر مثالي. إن السعرات الحرارية التي تأكلينها غالباً ما تتحول إلى دهون متراكمة حول منطقة خصرك، وهذا ما يطلق عليه "الحزام المطاطي" حول الخصر والذي يشوه مظهر جسمك ويعطيك الشكل الذين لا ترغبينه على الإطلاق. وإليك في ما يلي بعض أنواع مشروبات التخسيس لتنحيف الخصر و ازالة الكرش.

أنواع مشروبات التخسيس لتنحيف الخصر

1- المشروب الاخضر

- ملعقة كبيرة من خل التفاح

- ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج

- فص من الثوم

- نصف حبة أفوكادو

- 30 غ من السبانخ الطازج

- ملعقة كبيرة من العسل

- حفنة من النعنع الأخضر

- حفنة من البقدونس

- كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

قطعي حبة الأفوكادو وأخلطيها جيداً مع بقية المكونات، لا تنسي غسل النعنع الأخضر والبقدونس. ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجيها جيداً على أعلى سرعة، وقبل النهاية بقليل أضيفي الزنجبيل والعسل واستمري بالمزج إلى أن تحصلي على مزيج ناعم وسلس.

اشربي هذا الكوكتيل في الصباح قبل تناول الإفطار.

وهذا الكوكتيل غني بالكلوروفيل والفيتامينات ومضادات الأكسدة. وسوف يعطيك شعوراً بالانتعاش ويساعدك على التعافي بسرعة كبيرة.



2- سموذي البرتقال والموز والتوت وبذر الكتان

البرتقال غني بفيتامين سي الذي يساعد على تقليل مستويات الكولسترول في الجسم ويحميه من أمراض القلب والشرايين. وأما الموز فهو يخفض ضغط الدم العالي ويحمي العظام وهو غني بالفيتامين بي6 والمغنيسيوم.

والتوت كذلك يزيد مستويات الكولسترول الجيد في الجسم ويحسن مستوى ضغط الدم وهو غني بمضادات الأكسدة والألياف. وأما بذور الكتان فهي غنية بالأحماض الدهنية أوميغا3 وغنية بالألياف وتساعد على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

المكونات

- برتقالة واحدة

- موزة واحدة

- كوب من التوت (العليق أو التوت الأحمر أو الأزرق)

- ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان

- كوب من مكعبات الثلج (اختياري).

امزجي جميع المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي واشربيها مبردة بمكعبات الثلج إذا كنت تفضلين ذلك.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات