شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع من المشروم تبطئ نمو الخلايا السرطانية.. مش بس غنى بالبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يحتوي المشروم على خصائص مضادة للسرطان - ولكن ما هو الفطر الأفضل؟ في الاختبارات المعملية، تبين أن مستخلص المشروم "يبطئ" نمو بعض الخلايا السرطانية، لقد ثبت جيدًا أن بعض الأطعمة يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة بصحتنا، حتى أن بعض الأنظمة الغذائية يعتقد أنها تحمي من السرطان، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وقال الموقع، يعتبر المشروم من بين الأطعمة التي يمكن أن تعزز نمط حياة أكثر صحة، والمعروف أنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم، ومع ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أنها يمكن أن تساعد في الحماية من السرطان أو تحسين النتائج لمرضى السرطان.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، "يستخدم المشروم في اليابان والصين لعلاج أمراض الرئة، يتم إعطاءه أحيانًا جنبًا إلى جنب مع علاج السرطان."، تبحث الأبحاث فيما إذا كان المشروم يمكن أن يساعد جهاز المناعة، يعتقد أن بعض المركبات الكيميائية الموجودة في عيش الغراب أو المشروم قد تقوي جهاز المناعة

وأوضح الموقع، إنه على الرغم من أن مؤسسة السرطان تحذر من أنه "لا يوجد حاليًا دليل كافٍ للقول بأن أي نوع من الفطر يمكن أن يمنع أو يعالج السرطان"، إلا أنها تشارك أنواع المشروم التي تشير الأبحاث إلى أنها قد تكون مفيدة.

وقال الموقع ان أحد أهم أنواع المشروم هو فطر شيتاكي، الذي أصبح أكثر شعبية في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، لا سيما كبديل نباتي للحوم.

أكد مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن "فطر شيتاكي موطنه شرق آسيا، إنهم يزرعونه في جميع أنحاء العالم لفوائده الصحية، لقد تم تقديرهم في بعض الثقافات كعامل مضاد للسرطان، تُستخدم أشكال الفطر الطازجة والمجففة بشكل شائع في الطبخ في شرق آسيا، يُطلق على أحد المستخلصات المأخوذة من فطر شيتاكي lentinan ، وهو بيتا جلوكان - وهو نوع من مركبات السكر المعقدة، يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن بيتا جلوكان قد يحفز جهاز المناعة، ويمكنه القيام بذلك عن طريق تحفيز خلايا وبروتينات معينة في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية، في الدراسات المختبرية، يبدو أنه يبطئ نمو بعض الخلايا السرطانية.

وأضاف، إنه في الصين، نظرت مراجعة الأدبيات لـ 12 دراسة في بعض المركبات الموجودة في المشرو، نظروا في الدراسات التي أجراها الناس مع العلاج الكيميائي لسرطان الرئة، ووجدوا أن اللينتينان يعمل على جهاز المناعة، كما أنه عمل على تحسين نوعية الحياة لدى مرضى سرطان الرئة.

نُشرت الدراسة المشار إليها من قبل مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، في المجلة الهندية للسرطان في عام 2015، ووجد أن مرضى سرطان الرئة الذين حصلوا على حقنة من اللينتين الموجود في المشروم استجابوا بشكل أفضل للعلاج الكيميائي كعلاج وكانت الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أقل.

وخلصت الدراسة إلى أن: "البيانات السريرية الشاملة تظهر تأثيرًا قويًا للنتينان على تحسين نوعية الحياة وتعزيز فعالية العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي أثناء علاج السرطان."

وقال تحليل تلوي من مجلة Anti-cancer Research في عام 2009: "إن إضافة اللنتينان lentinan إلى العلاج الكيميائي القياسي يوفر ميزة كبيرة على العلاج الكيميائي وحده من حيث البقاء على قيد الحياة للمرضى المصابين بسرطان المعدة المتقدم."

يسرد مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أيضًا المرشوم المعروف باسم ريشي وفطر الميتاكي وفطر agaricus sylvaticus و phellinus linteus التي تم البحث عنها على مر السنين لخصائصها المحتملة المضادة للسرطان.