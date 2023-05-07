شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آثار جانبية للإفراط في تناول البيض.. أبرزها الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض عبارة عن غذاء منخفض السعرات الحرارية ومعالج بأقل قدر ممكن من 6 جرامات من البروتين لكل منها، وكمية عالية بشكل مدهش من الدهون الأحادية غير المشبعة، والكولين المعزز للدماغ، بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المعروفة بدعم صحة العين، تظهر بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يأكلون البيض هم أكثر عرضة لاستهلاك نظام غذائي صحي مع مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة ، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ولكن تناول الكثير منها قد يشكل بعض المخاطر لبعض الناس، وخاصة أولئك الذين يعانون من ظروف صحية معينة، وإليك الآثار المحتملة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كم عدد البيض التي تعتبر كثيرة جدا؟

تقترح جمعية القلب الأمريكية بيضة واحدة يوميًا، وأكدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول ما يصل إلى 12 بيضة أسبوعيًا لمدة ثلاثة أشهر لا يؤثر على عوامل الخطر القلبية الوعائية لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2.

إليك الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض 1. تستهلك الكثير من الكوليسترول

يحتوي البيض على كميات عالية من الكوليسترول - حوالي 190 ملليجرام، وهو ما يزيد عن 60٪ من 300 ملليجرام موصى بها سابقًا كحد يومي من قبل المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين.

2. تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة كبيرة أجريت على نصف مليون بالغ صيني أن ما يصل إلى بيضة واحدة يوميًا يقلل في الواقع من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أكدت دراسة، أن تناول أكثر من 300 ملليجرام من الكوليسترول يوميًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17٪ وزيادة خطر الوفاة بنسبة 18٪. وخلص التحليل التلوي الكبير في 2022 في الدورة الدموية إلى أن زيادة استهلاك البيض اليومي وإجمالي الكوليسترول الغذائي مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

3. زيادة الوزن

إذا كانت الأطعمة التي تتناولها مع البيض تشتمل على أطعمة ثقيلة مثل دهنية أو سكريات ، فقد تلاحظ زيادة وزنك إذا أصبح تناول وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية بالبيض عادة يومية.

4. تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

من الممكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البيض إلى زيادة خطر الإصابة بحالة مزمنة أخرى أيضًا. في دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care ، كان الأشخاص الذين تناولوا أكثر من سبع بيضات في الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين تناولوا عددًا أقل من البيض.