شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأعراض الشائعة بعد الإجهاض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنتِ قد أجريتى عملية إجهاض فقد تتساءلين عن كيفية الاعتناء بنفسك الآن بعد أن انتهى الأمر، وغالبًا ما تعتمد عملية التعافي على طول فترة حملك وكيف تم إجراء الإجهاض.

وحسب ما ذكره موقع webmd فقد يكون الإجهاض:

- جراحي: يقوم الأطباء بإجراء لإزالة الجنين والمشيمة من الرحم.

- طبي: تتناولين أدوية لإنهاء الحمل يشار إلى هذا أحيانًا باسم "حبوب الإجهاض".

من المحتمل أن تظهر عليكى بعض الأعراض بعد ذلك، سواء أجريت عملية إجهاض جراحي أو طبي سوف يخبرك طبيبك بما يجب عليك فعله وما يجب تجنبه بعد الإجهاض، يمكن أن تساعد الرعاية الذاتية المناسبة في تخفيف الأعراض وتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

الشفاء بعد الإجهاض

خططى للراحة بعد الإجهاض الجراحي أو الطبي يمكنك عادة استئناف العمل والأنشطة العادية الأخرى في اليوم التالي ، إذا شعرتى أنك جاهزة لكن تجنب التمارين الشاقة أو أي حركات تسبب الألم في الأيام القليلة الأولى.

-إذا أعطاك طبيبك أدوية للألم (مثل المخدرات) للإجهاض ، فلا تقودي لمدة 8 ساعات. لا تقود سيارتك ليوم كامل إذا تلقيت أدوية وريدية أثناء العملية.

-قد يصف لك طبيبك أدوية لتقليل النزيف أو تقليل فرصة الإصابة بالعدوى احرص دائمًا على تناول هذه الأدوية حسب التوجيهات.

-تأكد من الاحتفاظ بجميع مواعيد المتابعة الخاصة بك. إذا كنت قد أجريت عملية إجهاض دوائي ، فسيقوم طبيبك بفحصك للتأكد من أن الإجهاض قد اكتمل.

ما الأعراض الشائعة بعد الإجهاض؟

- التقلصات والنزيف المهبلي من الآثار الجانبية الشائعة لكل من الإجهاض الجراحي والدوائي.

- قد تنزف لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد العملية يختلف مقدار النزيف من شخص لآخر يمكن أن يتراوح التدفق من خفيف إلى ثقيل بعد الإجهاض الدوائي ، قد يكون لديك نزيف أكثر غزارة من دورتك الشهرية العادية.

- قد تلاحظ المزيد من الدم عند ممارسة الرياضة وأقل عند الراحة تكون الجلطات الدموية الصغيرة التي تتراوح من الأحمر إلى الأرجواني الداكن طبيعية مع تباطؤ النزيف ، قد يبدو مثل إفرازات صفراء أو بنية اللون. يمكن أن يكون لها رائحة حامضة.

- الغثيان أو القيء عادة ما تختفي هذه الأعراض في غضون أيام قليلة في هذه الأثناء ، يمكنك أحيانًا تخفيف الغثيان عن طريق شرب مشروب الزنجبيل أو النعناع أو شاي البابونج أو امضغ قطعة من الزنجبيل المسكر.

- قد تشعرين بألم في ثدييك لمدة تصل إلى 10 أيام بعد العملية ارتدي حمالة صدر ذات دعم جيد وتناولي مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية إذا كنت بحاجة إليها قد يساعد أيضًا وضع أكياس الثلج على ثدييك قد يتسرب ثدياك أيضًا من السوائل، لكن يجب أن يعودوا إلى حالتهما الطبيعية بعد حوالي 4 أيام.