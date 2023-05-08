شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصبة هي عدوى تصيب الأطفال بسبب أحد الفيروسات، وحسب ما ذكره موقع healthmatters تظهر مؤشرات مرض الحصبة وأعراضه بعد التعرض للفيروس بفترة تتراوح بين 10 و14 يومًا، وعادة ما تشمل مؤشرات مرض الحصبة وأعراضها" الحمى، السعال، سيلان الأنف، التهاب الحلق، التهاب العين، طفح جلدي يتكون من بقع كبيرة مسطحة".

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة؟

- الأفراد غير المحصنين والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد والذين هم أصغر من أن يتم تطعيمهم.

- الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن أن يعني نقص المناعة الأشخاص الذين لا يمكن تحصينهم بسبب حالة طبية أساسية.

- الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولكنهم فقدوا مناعتهم بسبب حالة مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

تنتشر الحصبة في الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب، ولها خدعة سيئة إنها جسيمات صغيرة جدًا يمكن أن تبقى في الهواء لأعلى لمدة ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب.

عندما يستنشق شخص ليس محصنًا من الحصبة الفيروس ، فإنه يبدأ كعدوى داخل الرئة ثم ينتقل في جميع أنحاء الجسم الأعراض الأولى هي الحمى التي يمكن أن ترتفع إلى حد ما ، من 103 إلى 105 درجة ، والسعال ، وسيلان الأنف ، واحمرار العينين الدامعة.

بعد ظهور هذه الأعراض لمدة يومين إلى أربعة أيام ، يبدأ الشخص في الإصابة بطفح جلدي يبدأ عادةً عند خط الشعر ، وينتشر على الوجه، ثم على بقية الجسم يكون الناس معديين قبل ظهور الطفح الجلدي وأثناء فترة الطفح الجلدي.

ما هي المضاعفات المحتملة؟

يعتقد بعض الناس أن كل ما يحدث مع الحصبة هو ظهور بعض البقع وقليل من سيلان الأنف ، لكن الأمر ليس بهذه الطريقة بالنسبة للجميع يمكن أن تكون هناك مضاعفات صحية خطيرة للغاية يعد الالتهاب الرئوي من المضاعفات الشديدة التي تحدث في حوالي 1 من كل 20 طفلًا مصابًا بالحصبة ، ويمكن أن يؤدي الإسهال ، الذي يحدث في حوالي 1 من كل 10 أشخاص مصابين بالحصبة ، إلى الجفاف الشديد.

أيضًا، يصاب شخص واحد من كل 10 مصابين بالحصبة بعدوى في الأذن يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع الدائم أقل شيوعًا، يصاب الأشخاص المصابون بالحصبة بعدوى والتهاب في الدماغ ، مما قد يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ والصمم الأطفال الصغار غير المحصنين ، والنساء الحوامل غير المناعي ، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالمضاعفات.

كيف يتم علاج الحصبة؟

لا توجد مضادات فيروسات أو مضادات حيوية للحصبة لا يحتاج الكثير من الأشخاص المصابين بالحصبة إلى زيارة الطبيب سيكونون قادرين على البقاء في المنزل وتناول تايلينول للحمى ، واستخدام شيء ما لتهدئة حلقهم ، وشرب السوائل للتأكد من عدم تعرضهم للجفاف يعاني بعض الأشخاص من مضاعفات خطيرة ويحتاجون إلى دخول المستشفى لتلقي الرعاية الداعمة ، بما في ذلك الأكسجين والآلات للمساعدة في صعوبة التنفس من الالتهاب الرئوي أو السوائل الوريدية لعلاج الجفاف الناتج عن الإسهال.