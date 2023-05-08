شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب زغللة العين وعدم وضوح الرؤية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك رؤية مشوشة فلن تبدو الأشياء التي تراها حادة وواضحة، قد تعاني من عدم وضوح الرؤية في كلتا العينين أو في عين واحدة فقط، اعتمادًا على سبب ذلك في بعض الأحيان يكون كل شيء تنظر إليه ضبابيًا، بينما في بعض الأحيان يكون جزء من مجال رؤيتك غير واضح.

وحسب ما ذكره موقع healthdirect يمكن أن يكون لديك أيضًا أعراض أخرى إلى جانب عدم وضوح الرؤية، بما في ذلك الصداع أو الحساسية للضوء أو احمرار وتهيج العينين.

ما الذي يسبب عدم وضوح الرؤية؟

يمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة ناجمة عن حالات العين ، بما في ذلك:

-صعوبة في تركيز بصرك، مثل قصر النظر أو بعد النظر

-اللابؤرية (عندما لا يكون سطح العين منحنيًا بشكل صحيح)

-قصر النظر الشيخوخي (عندما تجد عيناك صعوبة في التركيز مع تقدمك في العمر)

-متلازمة جفاف العين

-إعتام عدسة العين

-الزرق

-تلف القرنية

-التنكس البقعي المرتبط بالعمر

-عدوى في العين

-مشاكل شبكية العين ، مثل اعتلال الشبكية السكري

-إصابة في العين

يمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة أيضًا أحد أعراض حالة طبية أخرى، مثل:

-السكري

-صداع نصفي

-سكتة دماغية

-إصابة بالرأس

-انخفاض سكر الدم

-تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم) إذا كنت حاملا

-الصدفية (حالة جلدية يمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على العينين)

-تصلب متعدد

-ورم دماغي

-مرض الشلل الرعاش

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون عدم وضوح الرؤية من الآثار الجانبية للأدوية التي قد تتناولها.

اطلب المساعدة الطبية على وجه السرعة إذا ظهر عليك فجأة عدم وضوح الرؤية مع:

-دوخة

-ضعف أو تنميل في ذراع واحدة

-وجه متدلي

-فقدان التوازن

-كلام غير واضح

تحقق من الأعراض الخاصة بك واستخدم فاحص أعراض مشاكل العين والرؤية واكتشف ما إذا كنت بحاجة إلى طلب المساعدة الطبية.

كيف يتم علاج عدم وضوح الرؤية؟

سيتم تشخيص سبب عدم وضوح الرؤية لديك باستخدام اختبارات العين المختلفة والفحص البدني لعينيك في حالة الاشتباه في سبب طبي أساسي ، قد تخضع أيضًا لفحص دم.

يعتمد علاج عدم وضوح الرؤية على السبب قد تشمل قطرات العين أو جراحة الليزر أو الأدوية.

إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية ، فقد تحتاج إلى ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة.

هل يمكن منع تشوش الرؤية؟

من المهم جدًا الاعتناء بعينيك ، لذا قم بإجراء فحوصات منتظمة للعين كل عامين مع ممارس مسجل مثل أخصائي البصريات أو طبيب العيون.

حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية من خلال ارتداء النظارات الشمسية وقبعة احمهم من الإصابة باستخدام نظارات السلامة، خاصة إذا كنت تقوم بأعمال خطرة.

إن اتباع نمط حياة صحي والإقلاع عن التدخين سوف يحمي عينيك أيضًا.

من المهم بشكل خاص أن تعتني بعينيك إذا كنت مصابًا بداء السكري افعل ذلك عن طريق التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، والتأكد من أن لديك مستويات صحية لضغط الدم والكوليسترول راجع طبيبك على الفور إذا لاحظت أي مشاكل في الرؤية لمنعها من التفاقم.