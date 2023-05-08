شكرا لقرائتكم خبر عن حذر.. نقص الصوديوم فى الجسم يسبب تلف الدماغ اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن تناول الكثير من الصوديوم في نظامك هو أمر سيء، فأنت مخطئ، اتضح أن انخفاض مستويات الصوديوم يمكن أن يكون خطيرًا على صحتك، الصوديوم هو إلكتروليت يساعد في تنظيم كمية الماء في خلاياك، تتميز المستويات المنخفضة بشكل غير طبيعي من الصوديوم بحالة طبية تُعرف باسم نقص صوديوم الدم،إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الحالة وما يمكنك القيام به لزيادة مستويات الصوديوم المنخفضة، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

أعراض نقص صوديوم الدم

قد يعاني الشخص الذي لديه مستويات منخفضة من الصوديوم من العلامات والأعراض التالية ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية:

مضاعفات نقص صوديوم الدم

يمكن أن يؤدي الانخفاض البطيء في مستويات الصوديوم لمدة 48 ساعة أو أكثر إلى عدة مضاعفات في عقلك، سبب آخر هو تورم الدماغ السريع ، والذي قد يؤدي إلى الغيبوبة والموت إذا تركت دون علاج، يبدو أن النساء في سنوات ما قبل انقطاع الطمث لديهن أكثر عرضة لتلف الدماغ الناجم عن نقص صوديوم الدم، قد يكون هذا مرتبطًا بكيفية تأثير الهرمونات الجنسية للمرأة على قدرة الجسم على الحفاظ على مستويات الملح الصحية.

طرق طبيعية لزيادة مستويات الصوديوم 1. تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم

نظرًا لأن الصوديوم مسؤول عن التحكم في سوائل الجسم وحجم الدم وضغط الدم ، فمن الضروري الحفاظ على مستويات الصوديوم تحت السيطرة، طريقة واحدة للقيام بذلك هي تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم ، يعد تناول الجبن ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والبنجر والجزر والكرفس من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت ترغب في تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالصوديوم في نظامك الغذائي.

2. زيادة تناول الملح

الملح هو مصدر غذائي للصوديوم يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية(WHO) ، يجب أن يكون تناول الملح أقل من 5 جرامات يوميًا، فإن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يشكل خطورة على صحتك، استشر طبيبك أولاً، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أمراض الكلى أو أكثر.

3. شرب المشروبات أثناء ممارسة النشاط البدني

هل تميل إلى التعرق كثيرًا أثناء ممارسة نشاط رياضي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يجب أن تشرب المزيد من المشروبات الرياضية الصحية، يمكن أن يتسبب التعرق المفرط أو الجفاف في حدوث نقص صوديوم الدم، وتحتوي هذه المشروبات على مزيج من العناصر الغذائية مثل السكر والإلكتروليت والماء، والتي يمكن أن تساعدك في التعامل معها.

4. اشرب الماء باعتدال

الماء مهم جدًا للحفاظ على مستويات الصوديوم الزائدة في جسمك، سيساعدك وجود سوائل كافية في جسمك في حالة نقص صوديوم الدم. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الإفراط في الماء مشكلة أيضًا، أفضل مؤشرات كمية الماء التي تحتاجها هي العطش ولون البول، يشير البول الأصفر الفاتح إلى أنك لست مصابًا بالجفاف وأنك تستهلك كمية كافية من الماء.

5. معالجة الحالة الطبية الأساسية

يمكن أن تتسبب بعض الحالات الطبية الأساسية مثل أمراض الكلى أو قصور الغدة الكظرية في انخفاض مستويات الصوديوم لديك، فإن أفضل طريقة لإدارة مستويات الصوديوم في مثل هذه الحالات هي معالجة الحالات الطبية الأساسية بمساعدة الطبيب.