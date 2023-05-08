شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين التهاب الجيوب الأنفية والربو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر العديد من الدراسات وجود صلة بين التهاب الجيوب الأنفية وحالات الربو الأكثر شدة وتشير الدراسات إلى أن حوالي نصف الأشخاص المصابين بالربو المتوسط إلى الحاد يعانون أيضًا من التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، وفقًا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

ويمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى زيادة صعوبة التحكم في الربو، يمكن أن يؤجج أحيانًا التهاب مجرى الهواء، مما يسبب مشاكل في التنفس تتعلق بالربو. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض الربو ، بما في ذلك السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر. ويمكن أن يزعج النوم الليلي ، وهي مشكلة شائعة للعديد من المصابين بالربو.

وعندما تعالج مشاكل الجيوب الأنفية بالأدوية، يمكنك أحيانًا تخفيف أعراض الربو. يجب أن تستمر في تناول الدواء اليومي للتحكم في الربو واستخدام جهاز الاستنشاق للتخفيف السريع عند ظهور أول علامة لأعراض الربو. يمكن أن تقلل السيطرة على الربو من مخاطر الإصابة بعدوى شديدة في الجيوب الأنفية.

وإذا كنت تعاني من الربو التحسسي ، فمن المهم تحديد وتجنب المواد المسببة للحساسية التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض الربو لديك. قد تشمل هذه حبوب لقاح العشب والأشجار والأعشاب الضارة والعفن الداخلي والخارجي ومسببات الحساسية الداخلية مثل وبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار.





لمنع التهاب الجيوب الأنفية اتبع التوصيات الاتية تأكد من أن لديك جيوبًا أنفية صحية. هذا سوف يساعد على منع التهاب الجيوب الأنفية. يمكنك منع معظم مشاكل الجيوب الأنفية عن طريق تقليل عوامل الخطر:

تجنب الأمراض والحساسية الموسمية التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية.

البقاء رطبًا حتى تتمكن من إبقاء مخاط الأنف رقيقًا وتحرك الأهداب ؛ وغسل منطقة الأنف بانتظام.





التقليل من التهابات الجهاز التنفسي

اغسل يديك كثيرًا وأبعدهما عن فمك وعينيك.

احصل على اللقاحات الموصى بها ، بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا و كورونا ولقاحات المكورات الرئوية. ينصح باستخدامها جميعًا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

السيطرة على الحساسية

استشر طبيبك لتحديد ما لديك من حساسية تجاهه، ثم اتخذ خطوات لتقليل تعرضك لها.

استخدم أدوية الحساسية على النحو الذي يحدده طبيبك.

ضع في اعتبارك علاج الحساسية التي يصعب السيطرة عليها بالعلاج المناعي لبناء التسامح مع مسببات الحساسية.

ضع الرطوبة والحرارة على وجهك

ضع قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك عدة مرات في اليوم لتليين المخاط.

اشرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجيوب الأنفية. تجنب الكحوليات والكافيين ، حيث يمكن أن يكون لهما تأثير تجفيف.

استنشق البخار (من حمام ساخن أو حمام) لترطيب المخاط وتليينه.

حافظ على ممرات الأنف رطبة باستخدام بخاخات المحلول الملحي التي يمكنها أيضًا شطف المخاط