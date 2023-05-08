شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية الماء لصحة العظام في فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أننا لا نربط عادة الماء بالعظام، إلا أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي الأخرى، ويجلب الماء الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك عظامك، حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د، فإن هذه العناصر الغذائية لا يمكنها الوصول إلى عظامك بدون الماء.

في الواقع، إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء وخاصة فى فصل الصيف، فقد ينتهي الأمر بالكالسيوم الذي تتناوله إلى إنتاج حصوات الكلى، وهي رواسب تتكون في الغالب من الكالسيوم الذي لم يتمكن الجسم من معالجته بشكل صحيح وفقا لما نشره موقع docorthopaedic

والجميع يحتاج إلى الماء ليعيش خاصة أنه من بين الأشياء الأولى والأكثر أهمية التي يحتاجها جسمك ليعمل، ببساطة لا يوجد نظام أو عضو أو جزء من الجسم لا يحتاج إلى ترطيب حتى يعمل، حتى عظامك تحتاج إلى ترطيب كافٍ للبقاء بصحة جيدة. ويمكن أن يكون الترطيب المناسب مشكلة حرجة بشكل خاص في الصيف عندما تجعل الأيام الحارة والأنشطة الخارجية من الصعب تعويض ما نخسره من التمارين والعرق.

لماذا نحتاج إلى الماءيشكل الماء حوالي 60 % من وزن جسمك. ينظم درجة حرارة الجسم ، ويجعل التخلص من النفايات ممكنًا ، ويحافظ على تشحيم الجسم بالكامل. يساعد الماء الذي نشربه على تلطيف مفاصلنا وحتى يساعدنا في معالجة وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام..

وتؤثر كمية الماء التي تستهلكها على مدى قدرة عظامك على أداء وظيفتها ، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام. تنتج عظامك أيضًا خلايا جديدة باستمرار لتحل محل الخلايا التي فقدناها مع تقدمنا في العمر. يتم تقوية هذه الخلايا الجديدة بالمعادن المخزنة في بنية العظام.

بدون الماء لنقل المعادن والسماح للخلايا بالعمل بشكل صحيح ، قد تعاني من فقدان العظام وهشاشة العظام في نهاية المطاف. نظرًا لأن الماء يساعد أيضًا في تخليص الجسم من السموم ، يمكن لهذه المواد أن تتراكم في العظام ، مما يؤدي إلى التهاب وانهيار في كتلة العظام.





التشحيم وصحة المفاصليساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على تزييت المفاصل ، مما يمنع الغضاريف من الاحتكاك ببعضها البعض ويقلل من تآكل الجسم. يساعد التزييت أيضًا على منع الإصابات من خلال توفير وسادة لامتصاص صدمة الحركات المفاجئة.





مقدار الماء الكافييساعد الطقس الحار ومستوى نشاطك ووزنك على تحديد كمية الماء التي تحتاجها للبقاء رطبًا. إذا لم تفعل ذلك بالفعل ، اعتد على تناول كوب واحد على الأقل من الماء مع كل وجبة ، بالإضافة إلى أكواب إضافية على مدار اليوم مع ظهور الشعور بالعطش. انتبه لجسمك بحثًا عن الإشارات التي تحتاجها لشرب المزيد. في حين أن ثمانية أكواب يوميًا هي قاعدة عامة ، فإن الحقيقة هي أن جسمك قد يحتاج إلى المزيد اعتمادًا على عمليات جسمك.

راقب أعراض الجفاف بما في ذلك جفاف الفم والعينين والصداع والإمساك وظلام أو نقص كمية البول. يمكن أن تكون تقلصات العضلات أيضًا علامة على الجفاف.

في حين أن البقاء رطبًا ليس ضمانًا لصحة العظام ، فهي خطوة واحدة بسيطة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تقليل مشاكل العظام مع تقدمك في السن