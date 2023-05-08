شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعراض بأصابع اليدين والقدمين تشير لارتفاع نسبة الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول هو مادة شمعية ليس "سيئًا" بطبيعته، يحتاجها جسمك لبناء الخلايا وصنع الفيتامينات والهرمونات الأخرى، لكن الكثير من الكوليسترول يمكن أن يسبب مشكلة.

يأتي الكوليسترول من مصدرين، ينتج الكبد كل الكوليسترول الذي تحتاجه، ما تبقى من الكوليسترول في الجسم يأتي من الأطعمة من الحيوانات، على سبيل المثال، تحتوي اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان على الكوليسترول الغذائي.

هذه الأطعمة نفسها غنية بالدهون المشبعة والمتحولة. تتسبب هذه الدهون في قيام الكبد بإنتاج المزيد من الكوليسترول أكثر من إنتاجه لولا ذلك. بالنسبة لبعض الأشخاص، يعني هذا الإنتاج الإضافي أنهم ينتقلون من مستوى الكوليسترول الطبيعي إلى مستوى غير صحي.

هل تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول؟ ابحث عن هذه العلامات في أصابع يديك وقدميك للبقاء في أمان وفقا لموقع " Thehealthsite"

تأثير الوخز

تتداخل مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم مع التدفق الطبيعي للدم إلى الأعصاب وتؤدي إلى الشعور بالوخز.

أصابع اليدين والقدمين مؤلمة

يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في شرايين الدم في اليدين والساقين إلى الشعور بالألم عند اللمس.

تغير في لون البشرة

قد تكون رواسب الكوليسترول الصفراء على راحة اليد إشارة أيضًا.

تشنجات الساق

نظرًا لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، ستلاحظ تقلصات وألمًا متكررًا في الساق.

تغيير في درجة الحرارة

يمكن أن تجعل مستويات الكوليسترول المرتفعة قدميك أو ساقيك تشعر بالبرودة أو البرودة طوال العام ، حتى خلال فصل الصيف.

بشرة لامعة وشمعية

علامة أخرى هي عندما يبدأ جلدك الأيسر في الظهور بلون لامع أو شمعي أو أزرق.

تساقط شعر الجسم غير المبرر

قد تلاحظ أنك تفقد شعر ساقك أو تباطأ نموها فجأة.

الخدر

علامة شائعة جدًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي التنميل غير المبرر في القدمين وأصابع القدم.

تغيير في لون الأظافر

يمكن أن تكون علامة أخرى هي اللون الأبيض أو الأصفر للأظافر والجلد.