شكرا لقرائتكم خبر عن لو شغلك فى الشارع.. 10 نصائح لتجنب الأمراض المرتبطة بالحرارة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف وطول اليوم، تزداد أيضًا مخاطر العمل في الخارج أثناء الطقس الحار، يمكن أن تساعد معرفة كيفية العمل بأمان في الطقس الحار في منع إصابات الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

وفقًا لموقع (societyinsurance) ، فإن ضربة الشمس هي أخطر الاضطرابات المرتبطة بالحرارة وتحدث عندما لا يعود الجسم قادرًا على التحكم في درجة حرارته.

يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 106 درجة فهرنهايت أو أعلى في غضون 10 إلى 15 دقيقة ويمكن أن تتسبب ضربة الشمس في الوفاة أو العجز الدائم إذا لم يتم توفير العلاج الطارئ. تشمل الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالحرارة الإرهاق الحراري وتشنجات الحرارة والطفح الحراري.

أمراض الحرارة.. الأعراض والوقاية 1. الاضطرابات المرتبطة بالحرارة

تحدث ضربة الشمس عندما يتوقف الجسم عن التعرق وتصل درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة، تشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي:

جلد جاف وساخن يميل إلى الحمرة وقلة التعرق

ارتفاع درجة حرارة الجسم

نبض قوي وسريع

قشعريرة

ارتباك

كلام غير واضح

الإرهاق الحراري هو استجابة الجسم لفقدان الماء والملح ، عادة من خلال التعرق. تشمل أعراض الإنهاك الحراري ما يلي:

التعرق المفرط

ضعف أو تعب

الدوخة و / أو الارتباك

جلد رطب

تشنجات العضلات

2. احمرار البشرة

تشنجات الحرارة هي تشنجات مؤلمة في عضلات الجسم بسبب انخفاض مستويات الملح وتنتج عادة عن التعرق المفرط. تشمل أعراض التشنجات الحرارية ما يلي:

ألم عضلي عادة في البطن أو الذراع أو الساقين .

تشنجات عضلية عادة في البطن أو الذراع أو الساقين .

الطفح الحراري هو تهيج الجلد الناتج عن التعرق المفرط. تشمل أعراض الطفح الحراري ما يلي :

مجموعة حمراء من البثور أو بثور صغيرة

عادة على الرقبة وأعلى الصدر ومنطقة الفخذ وتحت الثديين وفي ثنايا المرفق .

10 نصائح للسلامة في الطقس الحار:

1. ابق رطبًا: من خلال شرب الكثير من السوائل؛ اشرب حوالي 16 أونصة قبل البدء و 5 إلى 7 أونصات كل 15 أو 20 دقيقة.

2. تجنب السوائل المجففة: يمكن للكحول والقهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين أن تضر أكثر مما تساعد.

3. ارتدِ ملابس واقية: تساعد الملابس خفيفة الوزن وذات الألوان الفاتحة والواسعة على الحماية من الحرارة. قم بتغيير الملابس إذا كانت مشبعة تمامًا.

4. خطط وقت عملك: تمهل واعمل بوتيرة متساوية، تعرف على حدودك وقدرتك على العمل بأمان في الحرارة.

5. حدد فترات راحة متكررة: خذ بعض الوقت لفترات الراحة والاستراحات المائية في منطقة مظللة أو مكيفة الهواء.

6. استخدم منشفة مبللة: امسحي وجهك أو ضعيه حول رقبتك.

7. تجنب الإصابة بحروق الشمس: استخدم واقٍ من الشمس وارتد قبعة إذا كنت تعمل بالخارج.

8. انتبه لعلامات الأمراض المرتبطة بالحرارة: اعرف ما الذي تبحث عنه وتحقق من العمال الآخرين الذين قد يكونون في خطر كبير.

9. تجنب أشعة الشمس المباشرة: ابحث عن الظل أو احجب الشمس إن أمكن.

10. تناول وجبات أصغر: تناول الفاكهة الغنية بالألياف والعصير الطبيعي. تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين.