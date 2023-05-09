بيروت - نادين محمد - تعد جرثومة المعدة من الأمراض المنتشرة التي تسبب التهاب المعدة وهي حالة تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة (الغشاء المخاطي) وتحمي معدتك من أحماض المعدة، مما يتسبب في آلام البطن وعسر الهضم والانتفاخ والغثيان ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل أخرى.

يمكن أن يحدث التهاب المعدة بشكل مفاجئ أو تدريجيًا وقد تقلل الأدوية والتغييرات الغذائية من حموضة المعدة وتخفيف أعراض الألتهاب .

أسباب جرثومة المعدة وطرق علاجها

تعد بكتيريا الملوية البوابية السبب الرئيسي لالتهاب المعدة المزمن ومرض القرحة الهضمية و تسبب الالتهاب ويمكن أن تؤدي عدوى الملوية البوابية طويلة الأمد غير المعالجة إلى سرطان المعدة والذي قد يصاب به في الغالب الأطفال كما في الكثير من البلدان النامية.

يمكن أن تنتقل بكتيريا الملوية البوابية من شخص لآخر عن طريق اللعاب والبراز ويمكن أن تنتشر العدوى عن طريق التقبيل و يمكن لجرثومة المعدة الانتشار أيضًا من خلال الماء والغذاء الملوثين بالبكتيريا الحلزونية البوابية.

الصورة من موقع freepik

أسباب جرثومة المعدة وأعراضها

لا تظهر أعراض على العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة. غالبًا ما يخطئ الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على أنها عسر الهضم. تشمل العلامات الأخرى لالتهاب المعدة ما يلي:

الشعور بالامتلاء أثناء تناول الطعام أو بعد تناوله .

قرحة المعدة.

ألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن.

ألم خفيف أو حارق في المعدة والذي يكون غالبًا بعد ساعات قليلة من تناول الطعام وقد يستمر الألم من دقائق إلى ساعات وقد يأتي ويختفي على مدى عدة أيام إلى أسابيع.

ما رأيك في معرفة المزيد عن أعراض وعلاج جرثومة المعدة

الصورة من موقع freepik

فقدان الوزن دون سبب

فقدان الشهية

الانتفاخ

الغثيان والقيء (القيء الدموي).

عسر الهضم.

الصورة من موقع AdobeStock

التجشؤ.

براز داكن لأنه قد يحتوي علي الدم

علاج جرثومة المعدة

إذا تم تشخيصك بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، فيجب تجنب تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات. يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بالقرحة.

يتم علاج القرحة التي تسببها بكتيريا الملوية البوابية بمزيج من المضادات الحيوية والبروتون الذي يقلل الحموضة.

يمكنك أيضاً تقليل خطر الإصابة بعدوى الملوية البوابية عن طريق تناول الماء وغسل الأيدي لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

الصورة من موقع AdobeStock

تجنب الأطعمة التي تسبب الانتفاخ والتي تزيد من الحموضة مثل الأطعمة المقلية لتقليل الألم والتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على التواب والكثير من الدهون.

أما عن زيادة فرص الشفاء فإذا اتبع المريض خطة العلاج وتناول جميع الأدوية، فإن فرصة عودة العدوى في غضون ثلاث سنوات تكون أقل من 10٪ بالإضافة إلى ذلك ، قد يستغرق الأمر من أسابيع إلى شهور حتى تختفي الأعراض تمامًا.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على علاج جرثومة المعدة في أسبوع بـ 4 علاجات منزلية

المصدر: موقع هيلث لاين