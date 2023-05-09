شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج حساسية الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية موسم الربيع تكثر أعراض حساسية الربيع المسببة لالتهابات الجيوب الأنفية واحمرار العين، وفى هذا التقرير نستعرض بعض العلاجات العشبية لعلاج حساسية الربيع وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

أفضل العلاجات العشبية الطبيعية لمحاربة الحساسية الربيعية الموسمية 1 - نبات القراصيعمل نبات القراص كمضاد طبيعي للهستامين، ما يساعد جهاز المناعة في الجسم على الاستجابة لمسببات الحساسية، ويقلل من الأعراض مثل العطس وحكة العين، نبات القراص غني بفيتامينات A و C! تناول نبات القراص في شكل كبسولات أو اشرب شاي نبات القراص الطازج ثلاث مرات يوميًا.





2- البابونجالبابونج مضاد للالتهابات يساعد على تهدئة جفاف العينين والحكة، ولراحة سريعة ضع أكياس شاي البابونج المبردة والمبللة على عينيك لمدة 3-5 دقائق.





3- النعناعيعمل النعناع كمزيل احتقان قوى، انقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء المغلي لتحضير شاي يغسل الجيوب الأنفية ويجعل التنفس أسهل قليلاً.





4- الزنجبيليُعد الزنجبيل مع العسل مسكنًا طبيعيًا رائعًا للألم يمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق الملتهب.





5- العسلللعسل خصائص علاجية ومهدئة يمكن أن تساعد فى تقليل أعراض السعال أو التهاب الحلق، تساعد ملعقة من العسل، سواء بمفردها أو مع فنجان من الشاى، على الشعور بالراحة.





6- الزعتريمكن أن يكون الزعتر مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بعلاج السعال والاحتقان والتهاب الحلق، لأنه مضاد للميكروبات.