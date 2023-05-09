شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مهارات أساسية تجعلك مرنا مع الآخرين.. منها التفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المرونة هي قدرتنا على تحمل تحديات الحياة والتعافي وهى ليست سمة ثابتة لديك أو لا تمتلكها، إنه شيء تنمو وتعمل عليه. وهناك مهارات معينة تساعدك على القيام بذلك ، ويمكن أن يساعدك العمل على هذه المهارات في التغلب على تحديات الحياة التي لا تعد ولا تحصى و تساعد المرونة في حل المشكلات ، وإعادة الصياغة ، والتواصل مع الآخرين ، وطلب المساعدة ، والارتداد ، والأشخاص المرنون هم أكثر قدرة على الحيلة. إنهم يشعرون بمزيد من المشاعر المرتفعة ، ويتمتعون بصحة جسدية أفضل ، ولديهم علاقات أفضل وفقا لما نشره موقع

verydayhealth

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1 - هدوء

تشخيص مفاجئ ، مصعد عالق ، إطار مثقوب ، محفظة مفقودة - تقدم الحياة سيناريوهات لا حصر لها تقضي على توازننا. يمكن لهذه المواقف (خاصة تلك المزعجة) أن تحول أنماط تفكيرنا من التفكير المنطقي إلى التفاعلي.

لكي تكون أكثر مرونة ، توقف ، وتعرف على الاضطراب ، وخذ دقيقة للتفكير في الطريقة التي تريد أن تستجيب بها. اختر الحلول التي تمثل قيمك وتحمي مصالحك. بعض الأنفاس العميقة يمكن أن تساعد أيضًا ، عن طريق وقف زيادة الأدرينالين.

2 - الصبر

الاستماع هو فن يختبر صبرنا ، خاصة عندما يشارك الشخص الآخر شيئًا لا نريد سماعه أو عندما نفضل أن نتحدث. الصبر هو علامة على المرونة.

إن إعطاء الآخرين انتباهنا الكامل عندما يتحدثون ، وتأخير إصدار الأحكام ، والسماح للآخرين بإكمال أفكارهم دون انقطاع ، يجعلنا مستمعين أفضل - وبالتالي أكثر مرونة. تذكر أن الاستماع للآخرين يساعدهم على الشعور بالسعادة والاستحقاق - أذنيك هما أقوى أعضائك في علاج الآخرين.

3- التفاؤل

. المتفائلون هم أكثر سعادة وصحة ويعيشون لفترة أطول. في حين أنه من الأسهل بالتأكيد على معظمنا أن يشعر بالتفاؤل في الأيام التي يكون فيها العالم جيدًا بالنسبة لنا ، فمن المهم أيضًا أن تظل إيجابيًا في الأيام المظلمة.

ك لكي تتحسن في رؤية النقاط المضيئة في الأوقات الصعبة (وتبقى مرنًا) ، تذكر اللحظات السعيدة والأشخاص الذين يدعمونك ونقاط قوتك وهدفك وما تؤمن به. الأمل فطري جزئيًا ، ولكن إلى حد كبير ، هي مسألة اختيار.

4 - اِمتِنان

الامتنان يشبه طبقة البيتزا. لسنا بحاجة إليها ، لكن وجودها يجعل التجربة أكثر إمتاعًا. موقف الامتنان يقوي علاقاتنا ورفاهيتنا بشكل عام.

لكي تصبح ممتنًا بشكل أفضل ، تحتاج إلى التدرب على ذلك في كل من اللحظات الكبيرة والصغيرة - لتذوق نجاحاتك وتجد ما هو غير عادي في المعتاد. كن ممتنًا لشيء بسيط ، مثل التنفس العميق ، أو كوب من الماء ، أو البصيرة الإبداعية ، أو الابتسامة ، أو أي شيء يصل في الوقت المحدد.

5- قبول

يحب معظمنا التحكم ، لكن الكثير من الحياة خارج عن سيطرتنا. لديك خيار: إما أن تنزعج من عدم اليقين أو تقبل حقيقة عدم اليقين.

كيف تصبح أفضل في ذلك إن قبول عدم اليقين يعني الانخراط بشكل خلاق مع المجهول. افعل ذلك من خلال الانفتاح وقبول ما يأتي في طريقك. أنت تقول نعم للحياة - للخير ، ولكن أيضًا للبغيض.

6- العطف

نختار أن نكون طيبين - ويستلزم الأمر قوة إرادة كبيرة للقيام بذلك. المرض الجسدي ، والخوف ، والخسائر ، وانعدام الأمن ، ومعظم تجارب استنفاد الطاقة تقلل من قدرتنا على التصرف بلطف تجاه الآخرين وأنفسنا. (فكر في أعصابك عندما يكون ظهرك مؤلمًا أو عندما تكون متوترًا في العمل.) ومع ذلك ، فإن عدم معاملة بعضنا البعض بلطف يقف في طريق التأقلم والشفاء وحل المشكلات.

و الالتزام بأن تكون لطيفًا مع الآخرين ومع نفسك (حتى عندما يتطلب الأمر مزيدًا من الجهد). قد يحتاج البقاء في الأوقات الصعبة إلى القليل من الجهد الإضافي في البداية ، ولكنه يصبح في النهاية سهلاً.

7 الشعور بالهدف

إن إدراك هدفنا يساعدنا على تركيز طاقتنا ، ويبقينا مشاركين ، ويجعل من الأسهل أن نكون متفائلين ، ويملأنا بالشجاعة ، و- كما خمنت- يعزز المرونة. يمكن أن يأتي الغرض من السعي لمساعدة الآخرين أو الالتزام بمجموعة من القيم.

كيف تصبح أفضل في ذلك لتحديد ما الذي يعطي لحياتك هدفًا ومعنى ، فكر في الأمر. اكتبه. قد يكون شيئًا واحدًا كبيرًا. قد يكون هناك الكثير من الأشياء الصغيرة. ستعرف أنك هبطت عليه إذا جعلك تبتسم ، ويملأك بالشجاعة ، ويحثك على تجربة اليوم الذي تشعر فيه بالإلهام.

8 مغفرة

. المسامحة تقلل من عبء جروحك ، مما يحرر عقلك للتركيز على الأشياء التي تجعل حياتك ذات معنى وتجلب لك السعادة.

لكي تكون مرنًا ، استعد القوة من الشخص الذي آذاك عن طريق التخلي عن الضغينة ، على الأقل لهذا اليوم ، وإنفاق طاقتك نحو الأفعال التي تحقق هدف حياتك.

9 اتصال

لماذا يعزز المرونة الشعور بالوحدة لا يعني أنه ليس لدينا أشخاص من حولنا أو ليس لدينا أشخاص للقيام بالأشياء معهم. يمكن أن نشعر بالوحدة في حفلة تضم مائة شخص أو نشعر بالارتباط العميق بصحبة صديق أو اثنين من الأصدقاء المقربين. الوحدة هي عدم وجود اتصال حقيقي بالآخرين ، وهي ضارة بعقولنا وأجسادنا.

بناء المرونة من خلال تنمية علاقات قوية مع عدد قليل من الأشخاص على الأقل. سوف يساعدونك على تغذية الأمل والشجاعة - ويمكنهم أيضًا تعزيز الصحة البدنية وطول العمر.