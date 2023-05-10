شكرا لقرائتكم خبر عن مضغ اللبان يوميا هينظم شهيتك ويحسن أسنانك.. بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكوّن العلكة" اللبان" من قاعدة العلكة والمحليات والنكهات والألوان وفقًا لمجلة Science Direct ، مما يمنحها مزيدًا من المرونة حتى تتمكن من نفخ الفقاعات ، يستخدم الكثير من الناس مضغ العلكة لتنشيط أنفاسهم بعد الأكل، ويمكنك أن تجده بنكهات مختلفة ، من النعناع إلى القرفة إلى الفواكه والحلوى، وإليك الآثار الجانبية لتناولها يوميا ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

فوائد مضغ العلكة يساعد في تنظيم شهيتك

سواء كنت تبحث عن النعناع أو القرفة أو الفواكه ، فإن العلكة توفر طعمًا حلوًا لطيفًا، وفي بعض الأحيان قد تساعد بعض الناس على تنظيم شهيتهم ، ولكن "لا ينبغي اعتباره" حبة سحرية "لفقدان الوزن".

يحسن صحة أسنانك بشكل عام

يمكن للثة أن تنعش أنفاسك ، لكنها لن تعالج سوء صحة الأسنان ، فإن الذين يمضغون العلكة الخالية من السكر يطورون تجاويف أقل من الذين لا يمضغون ،كما توضح جمعية طب الأسنان الأمريكية ، فإن مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الوجبة يحفز تدفق اللعاب ، مما يساعد على تقوية مينا الأسنان وغسل فمك.

يحسن مستويات القلق لديك

في حين أن الجميع قد يعانون من القلق والتوتر بشكل مختلف ، فإن بعض الأشياء ، مثل النشاط البدني والنوم ، يمكن أن تساعدك على الاسترخاء ، مضغ العلكة بديل آخر، ، أظهرت بعض الدراسات أن مضغ العلكة قد يكون "طريقة غير مكلفة وجيدة التحمل وآمنة وفعالة لتخفيف القلق والتوتر".

الآثار الجانبية المحتملة يعزز عادات الأكل المضطربة

على الرغم من أن مضغ العلكة قد يساعد في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكريات في مهدها ، إذا كنت تمضغ العلكة بدلاً من الأكل لكبح شهيتك ، فقد يؤدي ذلك إلى عادات غذائية مضطربة.

يزيد من خطر إصابتك بمشاكل في الجهاز الهضمي كيفية اختيار أفضل علكة

ابحث عن العلكة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والمحليات البديلة ، المصنوع من قصب السكر ويحتوي على جرام واحد من السكر لكل قطعة ، فضلاً عن عدم وجود ألوان إضافية أو مواد حافظة أخرى، لديهم أيضًا خط خالٍ من السكر مصنوع من إكسيليتول كمُحلي، لصحة الفم ، ينصح ADA بمضغ العلكة الخالية من السكر.