شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد صحية للعلاج بالموسيقى.. منها علاج الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لكل منا علاقة فريدة بالموسيقى. قد يؤدي سماع أغنية منسية منذ زمن طويل على الراديو إلى استحضار ذكريات قديمة من سنوات أو عقود لاحقة. ربما تلهمك موسيقى الجاز الإبداع في المطبخ ، أو أن الإيقاعات المفعمة بالحيوية تحفزك على ممارسة الجري في الصباح الباكر. بغض النظر عن الأسلوب أو النوع الذي يعجبك ، ليس هناك شك في أن الموسيقى يمكن أن تكون قوية وفقا لما نشره موقع

everydayhealth.

لكن العلاج بالموسيقى يختلف عن مجرد الاستماع إلى الموسيقى. تعرفه جمعية العلاج بالموسيقى الأمريكية بأنه "الاستخدام السريري والقائم على الأدلة للتدخلات الموسيقية لتحقيق أهداف فردية ضمن علاقة علاجية من قبل محترف معتمد أكمل برنامج العلاج بالموسيقى المعتمد ."

بعبارة أخرى ، يستهدف العلاج بالموسيقى على وجه التحديد الأهداف الفريدة للصحة النفسية أو البدنية للفرد في بيئة سريرية ، ويتم إجراؤه بواسطة معالج موسيقى محترف ومعتمد من مجلس الإدارة ، كما توضح ميا كرينغز ، مشرف التدريب السريري والمعالج بالموسيقى مع شيكاغو الكبرى العلاج بالموسيقى .."

تشمل الأساليب المستخدمة في العلاج بالموسيقى الاستماع إلى الموسيقى لإثارة المشاعر ، وتأليف الموسيقى بشكل فردي أو جماعي ، والغناء ، والارتجال ، والمزيد. هناك أيضًا ثروة من الأبحاث التي توضح بالتفصيل الفوائد المحتملة للعلاج بالموسيقى في سياقات الصحة والمرض.

1. يدعم علاج الخرف

الارتباط العاطفي بالموسيقى ضخم ، خاصة بالنسبة لأولئك المصابين بالخرف ". كجزء من رعاية الخرف ، يمكن استخدام العلاج بالموسيقى للمساعدة في بناء الروابط والتواصل الاجتماعي بطريقة مفيدة مع الأقران ، وتقليل الاكتئاب والقلق الشائعين لدى مرضى الخرف ، وتخفيف بعض أعراض تطور المرض ، كما توضح. في التحليل التلوي لثماني دراسات ، أدى العلاج بالموسيقى - على وجه التحديد ، الاستماع إلى الموسيقى والتدخلات الغنائية - إلى تحسين نوعية الحياة قصيرة المدى لدى المصابين بالخرف وتقليل أعراض الاكتئاب على المدى الطويل.

2. يساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق

فكر كيف يمكن لأغنية واحدة أن تغير شعورك. يمكن أن يكون العلاج بالموسيقى مكملاً لخطة رعاية الصحة العقلية ، إلى جانب أشكال العلاج الأخرى. في هذه الحالة ، "نستخدم الموسيقى لتذكر من نحن والعثور على قيمنا" ،

3. قد يحسن أداء الأشخاص المصابين بمرض باركنسون

مرض باركنسون هو حالة عصبية تقدمية تؤثر على الحركة والتنسيق ، وفقًا لمؤسسة باركنسون . يمكن استخدام العلاج بالموسيقى كعلاج تكميلي لمرض باركنسون ، مع مجموعة متنوعة من الفوائد المحتملة ، بما في ذلك تعزيز الوظيفة الحركية ، والتواصل ، والبلع ، والتنفس ، وكذلك تحسين نوعية الحياة والمزاج ، وفقًا لمراجعة منهجية . عندما يتعلق الأمر بالمهارات الصوتية والتنفس والبلع ، فإن الغناء الجماعي هو أداة في العلاج بالموسيقى قد تقوي تلك الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد الموسيقى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون على المثابرة خلال المهام الصعبة ، بما في ذلك تمارين إعادة التأهيل والتقوية. يقول كرينجز: "قد تساعد الموسيقى في تحسين القدرة على التحمل الذهني من خلال توفير العامل المحفز الذي يساعد الناس على إلهاء أنفسهم عن الانزعاج أثناء التمرين". التمرين مهم في مرض باركنسون للتنقل والمرونة والتوازن ، وفقًا لمؤسسة باركنسون .

4. يساعد مرضى السرطان على التعامل مع العلاج

قد يكون تلقي تشخيص السرطان والعلاج اللاحق صعبًا للغاية - عقليًا وجسديًا. قد يكون العلاج بالموسيقى قادرًا على تخفيف بعض هذا العبء. وفقًا لمراجعة منهجية وتحليل لـ 30 دراسة على البالغين المصابين بالسرطان ، ساعد العلاج بالموسيقى في تقليل القلق والاكتئاب وكمية مسكنات الألم اللازمة أثناء العلاج الفعال ، مقارنة بمجموعات التحكم ؛ بين الأشخاص الذين يتلقون الرعاية التلطيفية ، أدى العلاج بالموسيقى إلى تحسين نوعية الحياة والرفاهية الروحية والألم والتوتر. عند استخدامها علاجيًا ، قد تساعد الموسيقى الشخص في التغلب على ضغوط الإصابة بالمرض ، وتحقيق الاستقرار في الحالة المزاجية ، والمساعدة في إدارة أعراض معينة. لاحظ المؤلفون أن الموسيقى يمكن أن تكون أيضًا دعمًا روحيًا ، وتوفر الراحة في أوقات عدم اليقين.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يستفيد الكبار المصابون بالسرطان فقط ، بل الأطفال أيضًا. وجدت مراجعة أخرى أن العلاج بالموسيقى قد يساعد في تقليل التوتر لدى المرضى الأصغر سنًا أثناء خضوعهم لاختبارات وإجراءات قد تبدو غريبة أو مخيفة. وأشار المؤلفون إلى أنه بالإضافة إلى تقليل القلق والتوتر ، فإن العلاج بالموسيقى قد يحسن أيضًا وظيفة معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين وضغط الدم.