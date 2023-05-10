شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 9 آثار جانبية للإفراط في تناول العنب منها الإسهال وجفاف الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي العنب الأحمر على مركبات الفلافونويد أكثر من الأنواع الخضراء أو السوداء ، تأتي قشرة العنب الأحمر مليئة بالريسفيراترول ، وهي مادة كيميائية نباتية معروفة بأنها تحمي جسمك من العديد من الحالات الصحية، يحتوي العنب أيضًا على فيتامينات A و B ، بالإضافة إلى احتوائهما على نسبة عالية من الماء ، في حين أن تناول هذه الفاكهة الغنية بالعصارة والملونة باعتدال يوفر العديد من الفوائد الصحية ، فإن الإفراط في تناولها قد يكون سيئًا بالنسبة لك، وإليك بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة للعنب، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

أهم 9 آثار جانبية غير متوقعة للعنب 1. الإسهال

يؤدي الإفراط في استهلاك العنب إلى الإسهال. يحتوي العنب على كميات عالية من السكر وحمض الساليسيليك ، وكلاهما من الأسباب المحتملة لمشاكل الهضم، الأطعمة السكرية التي تحتوي على كحول السكر (مركبات عضوية موجودة في السكر) قد تسبب الإسهال والانتفاخ في جسمك .

2. زيادة الوزن

الإفراط في تناول العنب دون أن تدري أثناء مشاهدة برنامجك التلفزيوني أو فيلمك المفضل ؛ يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه، تحتوي الفاكهة الطرية والعصرية على نسبة عالية من السكر ، ويمكن أن يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى زيادة السعرات الحرارية بسرعة.

3. المضاعفات أثناء الحمل

يحتوي العنب على ريسفيراترول ، تشير إحدى الدراسات إلى أن مكملات ريسفيراترول قد تسبب مشاكل بنكرياسية لدى الطفل الذي ينمو في رحم الأم، على الرغم من أن الدراسة لا تدعي أي شيء سلبي عن العنب فيما يتعلق بالحمل ، إلا أنه من الآمن توخي الحذر

4. الحساسية

على الرغم من ندرة حساسية العنب ، إلا أنها أحد الآثار الجانبية غير المتوقعة المرتبطة بالإفراط في استهلاك العنب، تحتوي الفاكهة اللذيذة على بروتين نقل دهون العنب ، وهو مادة كيميائية حيوية معروفة بإثارة الحساسية لدى الأفراد.

5. الاختناق عند الاطفال

الاختناق عند الأطفال هو مشكلة منتشرة وخطيرة، تشكل الفاكهة والخضراوات غير المقطعة تهديدًا بالاختناق للأطفال ، خاصةً الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 شهرًا، هذا هو الحال مع العنب في هذه الفئة العمرية ، يمكن أن يسبب العنب غير المقطوع الاختناق عند الأطفال. لذلك ، يجب تقطيع العنب إلى قطع صغيرة قبل إطعامه لطفلك.

6. مشاكل في المعدة

العنب مليء بحمض الساليسيليك وبعض الناس لا يتحملونه، إذا كنت أيضًا لا تتحمل الساليسيلات ، فإن تناول العنب بكميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطراب المعدة والتهاب الجهاز الهضمي وآلام المعدة والانتفاخ .

7. السعال

تناول العنب الزائد قد يسبب الحكة في مؤخرة الحلق أو سقف التجويف الشدقي، قد يحدث هذا بسبب الأحماض الموجودة فيها، قد يؤدي هذا إلى التهاب الحلق أو السعال في حالات قليلة.

8. صداع

تشير دراسة إلى أن تناول العنب الزائد قد يؤدي إلى الصداع والصداع النصفي في حالات قليلة .

9. جفاف الفم

تحتوي القرون الحلوة والعصرية على مادة التانينات التي تميل إلى التفاعل مع البروتينات الموجودة في اللعاب، يرتبط البروتين والعفص معًا ويتراكم ، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج اللعاب والتشحيم في الفم ، مما يؤدي في النهاية إلى جفاف الفم وزيادة احتكاك تجويف الفم .