شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين مقاومة لتقليص ومحاربة دهون الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد العمل باستخدام أحزمة المقاومة إضافة رائعة لروتين تمارين القوة - خاصة إذا كنت تبحث عن إذابة الدهون الزائدة. تظهر الأبحاث أن أشرطة المقاومة فعالة للغاية في تعزيز تكوين الجسم وخفض الدهون في الجسم. بدلاً من العمل بأوزان حرة وفقا لما نشره موقع eatthis

تحقق من تمرين القوة لمدة 5 دقائق للتخلص من دهون البطن واكتساب عضلات البطن .

1. تمارين الضغط

تبدأ تمارين الضغط على شريط المقاومة بوضع الشريط حول فخذيك وتفترض لوحًا مرتفعًا. اخرجي قدميك أوسع قليلاً من عرض الوركين. استخدم التحكم لخفض جسمك نحو الأرض قبل الضغط على نفسك مرة أخرى في البداية و"ركز على الفخذ الإضافي والارتباط المائل وأنت تتحرك من خلال نمط الحركة الصعب بالفعل".

2. ألواح الساعد مع انحناءات الركبة

افترض أن لوح الساعد مع مرفقيك تحت كتفيك وشريط المقاومة حول فخذيك. يجب أن يشكل جسمك خطًا مستقيمًا من رأسك إلى قدميك. "ابحث عن الاستقرار أولاً ، ثم بدلًا من ثني ركبتيك ،" كما يرشدك. "ركز على السحب من تحت السرة حيث تنحني الركبة نحو الأرض لتسليط الضوء على عمل البطن الأعمق ، وكذلك لمزيد من الشدة في الفخذين والألوية." إذا كنت ترغب في جعل الأشياء أكثر حدة في الجزء العلوي من جسمك ، يمكنك أداء هذا التمرين كلوح ذراع مستقيم.

3. لوح شريط المقاومة لأنبوب مزدوج

للحصول على شكل آخر من اللوح الخشبي ، ستحتاج إلى شريط مقاومة أنبوب مزدوج. أمسك الأنبوب بكلتا يديك ، مع وضع إحدى يديك في المنتصف والأخرى على المقبض. بعد ذلك ، قم بزرع قدميك على نطاق أوسع من عرض الوركين لتأمين المحاذاة الصحيحة للوركين وأسفل الظهر. يستمر كما سبق في توجيه التعليمات ، "اسحب الكوع الآخر بشكل مستقيم نحو السقف. هذا هو تمرين أكثر تقدمًا لتثبيت اللوح والجزء العلوي من الجسم يجمع بين ثبات النواة الملحمية مع صف الجزء العلوي من الجسم. ركز على الحفاظ على الكتفين والوركين مربعة على الأرض.

4ـ القرفصاء

لأداء القرفصاء ذات النطاقات ، ستثبت قدميك على الأرض ويكون لديك شريط مقاومة قصير فوق ركبتيك مباشرةً. ضع يديك على وركيك أو مدهما أمامك. عندما تنزل إلى وضع القرفصاء ، ستضغط على ركبتيك ضد المقاومة التي يخلقها الفرقة. اخفض حتى تصل فخذيك إلى وضع موازٍ للأرض. اضغط من خلال كلا القدمين للارتفاع مرة أخرى إلى وضع الوقوف

5ـ تمديدات ثلاثية الرؤوس

"يمكنك استخدام أشرطة المقاومة بدلاً من الأوزان اليدوية للحصول على شد مختلف في تمديدات العضلة ثلاثية الرؤوس وتحميل العضلات عبر النطاق الكامل للحركة". "تعال إلى وضع سطح الطاولة ، مع إبقاء إحدى يديك على الأرض للتوتر في النطاق. أمسك الشريط الآخر (أو الطرف الآخر) في اليد المعاكسة ، ثم قم بتمديد هذا الذراع خلفك ، مع إبقاء كتفيك مستويين على الأرض.