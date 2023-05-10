علماء روس يحصلُون على أدوية لعلاج الحروق والجروح من الجلود

تمكن علماء جامعة شرق سيبيريا للتكنولوجيا والإدارة من الحصول على دواء فعال لعلاج الجروح والحروق يعتمد على الكولاجين المستحصل من معالجة الجلود الخام.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي للجامعة: "حصل العلماء على الهلام الطبيعي نتيجة استخدامهم طريقة فريدة في معالجة نفايات الجلود الخام باستخدام تركيبة من الحليب المخمر.. وقد أثبتت نتائج اختبار المركب الذي حصلوا عليه على الحيوانات في مركز التكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فعاليته في لأم الجروح وشفاء الحروق".



وقد أظهرت نتائج الاختبار أن المركب الجديد استعاد المحتوى الكلي للكريات البيض في دم الحيوانات، وقلص مساحة الجرح الناجم عن الحرق وساهم في ترميم الجلد ولم يظهر أي تأثير سام، وأن "فعاليته تضاهي فعالية الأدوية المعروفة.

ووفقا للباحثة تويانا توموروفا، في حالة استخدام أحماض اللاكتيك أو الخليك ، يجب غسل مادة المصدر جيدا، لإزالة ما تبقى من هذه الأحماض في المنتج النهائي. ولكن عند استخدام تركيبة الحليب المخمر ، لا يتطلب الأمر غسل المنتج، ما يقلل من استهلاك المياه العذبة ومياه الصرف الصحي.

ومن جانبه يشير البروفيسور دميتري شالبيويف، إلى أن الفريق العلمي يعمل منذ عشر سنوات في البحث عن طريقة لمعالجة الخامات ذات الأصل الحيواني وإعادة استخدام النفايات المحتوية على الكولاجين للحصول على بوليمر حيوي يستخدم على نطاق واسع.

ويضيف: يخطط الفريق لمواصلة العمل لتوسيع إمكانيات استخدام المركب في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل.

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