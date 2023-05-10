أم تقتل طفلها بالضرب والعض في مدينة القصر الكبير شمال غرب المغرب

في جريمة هزت الشارع المغربي، أقدمت أم على قتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، "ضربا وعضا ولكما"، بحسب وسائل إعلام محلية.وقعت الجريمة في مدينة القصر الكبير شمال غرب المغرب، حيث دخلت الأم في "نوبة هستيرية" أثناء غياب زوجها عن المنزل، قبل أن تنهال على طفلها بالضرب والعض واللكم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقتلت الأم طفلها أمام عيني أخيه البالغ من العمر 5 سنوات، حسبما ذكرت عدة صحف مغربية.وأكدت مصادر أن الأم لم تكن تعاني من أي اضطرابات عقلية واضحة، لكنها تشتكي من نوبات عصبية بين الحين والآخر.وأوقفت الجهات الأمنية المختصة الأم وتم عرضها على النيابة للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

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