بيروت - نادين محمد - يؤدي الضغط من أجل الفوز ببعض الرياضيين إلى استخدام المنشطات الرياضية للمساعدة على تحسين الأداء. وتعرف استخدام هذه الأدوية بالمنشطات، إلا أن خطورة تناول تلك المنشطات هي كونها مصحوبة بالمخاطر ويتم ابتلاع هذه المنشطات أو حقنها؛ فهي تعطي راحة مؤقتة للجسم وتهدئة الأعصاب. لكن هل تساءلت يومًا عن الآثار الجانبية التي تسببها هذه المنشطات؟

يعد قمع الشهية هو أكثر الآثار الجانبية شيوعًا التي تسببها المنشطات. يعتبر فقدان الوزن بشكل كبير أيضًا من الآثار الجانبية للجرعة الزائدة من المنشطات، وهناك العديد من الآثار الجانبية الشائعة الأخرى مثل الأرق وآلام البطن، والتي تحدث في المقام الأول بسبب الإفراط في استخدام المنشطات. في ما يلي أبرز أضرار المنشطات الرياضية.

1. أضرار المنشطات الرياضية والتأثير على الدماغ

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تجعل المنشطات متناولها عدوانيًا وسريع الانفعال ودائم العصبية والعداء، كما يكون لديه ميول انتحارية.

هناك احتمالية للإصابة بالهلوسة أيضًا، وهو من أسوأ الآثار الجانبية للمنشطات لأنها تؤثر على الدماغ.

2. تأثير المنشطات الرياضية على فقدان الوزن

بعض المنشطات تقمع الشهية، فقد لا يحصل الجسم على ما يكفي من التغذية مما يجعل الشخص ضعيفًا جسديًا ووفقًا للعديد من الدراسات فإن المراهقين الذين يتناولون المنشطات يعانون من توقف النمو وزيادة مخاطر التعرض للمشاكل الصحية .

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3. توقف القلب

يمكن أن تتسبب السكتة القلبية المفاجئة في الوفاة أيضًا، وتعد هذه واحدة من أهم الآثار الجانبية الخطيرة لاستخدام المنشطات.

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4. مشاكل النوم

بشكل عام، تستغرق المنشطات وقتًا طويلاً ليتفاعل معها الجسم فإذا كان الدواء يبقي الشخص مستيقظًا لفترة أطول، فهذا يعني أن المنشط لا يزال نشطًا ومع ذلك تكشف الدراسات أن مشاكل النوم التي تسببها الأدوية تتحسن بمرور الوقت.

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5. الغثيان والصداع

تظهر هذه المشكلة مع تناول الجرعات القليلة من المنشطات. يمكن أن تسبب صداعًا شديدًا وغثيانًا مما يجعل الشخص منهكًا؛ لذا يجب تناول المنشطات بجرعات صغيرة.

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ما هي أنواع المنشطات الرياضية؟

تساعد المنشطات في بناء العضلات، وتغير الملامح مثل زيادة شعر الوجه، وغالبًا ما تكون منشطات الستيرويدات الابتنائية التي يستخدمها الرياضيون شكلاً من أشكال هرمون التستوستيرون.

قد تقلل المنشطات من الضرر الذي يحدث للعضلات أثناء التمارين الشاقة. يمكن أن يساعد ذلك الرياضيين على التعافي بشكل أسرع من الألم والشد العضلي الذي تسببه التمارين. قد يكون لديهم القدرة على ممارسة التمارين الرياضة بشكل أفضل.

الصورة من موقع AdobeStock

في النهاية يجب الانتباه إلى أن المنشطات الرياضية ليس لها استخدام طبي معتمد من قبل الحكومات، كما أنها محظور تناولها من قبل معظم الاتحادات والمجموعات الرياضية كما ليس من الآمن القيام بشرائها من التجار؛ حيث يمكن أن تكون الأدوية ملوثة أو مصنفة بطريقة خاطئة.

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المصدر : webmd