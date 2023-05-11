شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض حساسية الألبان وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الألبان هي رد فعل غير عادي للجهاز المناعي تجاه الالبان والمنتجات التي تحتوي على الألبان، إنها واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية انتشارًا في مرحلة الطفولة، وتحدث حساسية الحليب بشكل شائع بسبب ألبان البقر ، على الرغم من أن الأغنام والماعز والجاموس الأخرى الشبيهة بالحليب يمكن أن تسببها أيضًا ، وبعد الفول السوداني وجوز الشجر ، يعد الحليب ثالث أكثر الأطعمة شيوعًا للحساسية المفرطة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

الأطعمة التي تحتوي على بروتين الالبان

يوجد بروتين الالبان في جميع منتجات الألبان وبعض الأطعمة الأخرى. يجب تجنب الكازين وبروتينات مصل اللبن إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الحليب (بدلاً من عدم تحمل اللاكتوز). حتى إذا تم تصنيف الوجبة على أنها "خالية من الحليب" أو "خالية من منتجات الألبان" ، فقد تحتوي على بروتينات الحليب التي تسبب الحساسية .

فيما يلي المؤشرات والأعراض الفورية لحساسية اللبن:

قشعريرة

صفير

حكة أو وخز حول الفم أو الشفتين

انتفاخ الشفتين واللسان والحلق

ضيق التنفس أو السعال

التقيؤ

قد تستغرق العلامات والأعراض التالية وقتًا أطول لتظهر:

براز رخو أو به دم

وجع بطن

إحتقان بالأنف

عيون متدفقة

المغص عند الرضع

الفرق بين حساسية الالبان وعدم تحمل اللاكتوز

عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان لهما أعراض متشابهة. لسوء الحظ ، كثير من الناس يخطئون بينهم. ومع ذلك ، فإن الأسباب (والتأثيرات على جسمك) مختلفة تمامًا.

يشارك الجهاز الهضمي في عدم تحمل اللاكتوز: إذا كنت مصابًا به ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج اللاكتاز ، وهو إنزيم ضروري لهضم اللاكتوز. أيضا ، السكر موجود في الحليب. لذا فإن اللاكتوز غير المهضوم يدخل إلى القولون ، والذي يتحلل بواسطة البكتيريا وينتج الانتفاخ والغازات بدلاً من هضمه بشكل صحيح في المعدة والأمعاء الدقيقة. إنه أمر مزعج ولكنه غير ضار.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان ، يتفاعل جهازك المناعي مع البروتينات الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى كما لو كانت دخيلة خطرة. نتيجة لذلك ، تنبعث منه مواد كيميائية تؤدي إلى ردود فعل تحسسية. قد يتراوح رد الفعل التحسسي هذا من متوسط ​​إلى شديد (طفح جلدي ، صعوبة في التنفس ، فقدان الوعي).

وقاية

يمكنك تقليل الحساسية الغذائية عن طريق تجنب الأطعمة التي تسببها. على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من حساسية الالبان ، فتجنب الالبان ومنتجات الألبان.

وحساسية الالبان هي استجابة مناعية غير شائعة للحليب والسلع القائمة على الحليب. ومع ذلك ، فهي واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا بين الأطفال. وحليب البقر هو المصدر الأكثر شيوعًا لحساسية الالبان ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون أيضًا من الأغنام والماعز والجاموس والحليب من الأنواع الأخرى. وتشمل أعراض حساسية الحليب الأزيز والقيء والطفح الجلدي ومشاكل في الجهاز الهضمي تتراوح من خفيفة إلى شديدة. ويمكن أن تسبب حساسية الحليب الحساسية المفرطة ، وهو رد فعل شديد يهدد الحياة. وهو يختلف عن عدم تحمل اللاكتوز. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تكون العديد من الحلويات والحلويات ومنتجات اللحوم والأطعمة الأخرى خالية من منتجات الألبان.