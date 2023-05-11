المسموح في رجيم التمر واللبن 

بيروت - نادين محمد - رجيم التمر واللبن من الحميات التي لاقت في الآونة الأخيرة شهرة واسعة بين النساء اللواتي يرغبن بتخسيس الوزن، لكن الكثير منهن لا يلممن بتفاصيل هذا الرجيم، فالأمر لا يقتصر على تناول عدد من حبات التمر وكوب من اللبن خلال اليوم، وإنما بعض النقاط التي يشدد الأطباء أو خبراء التغذية على ضرورة التقيد بها للحصول على النتيجة المتوخاة من اتباع هذا الرجيم.

ما هو رجيم التمر واللبن؟



رجيم التمر واللبن، هو حمية غذائية، يتم خلالها تناول 21 حبة من التمر، تقسم على الوجبات الرئيسية، 7 ثمار منها في كل وجبة مع كوب من اللبن أو الحليب المتوسط الدسم وثمرة واحدة من إحدى أنواع هذه الفاكهة المسموح بها في رجيم التمر واللبن، كالبرتقال، التوت، الفراولة، الأفوكادو، التفاح والجريب فروت.

إلى هنا، يبدو رجيم التمر واللبن سهلاً، لا تشوبه أي صعوبات أو فلنقل شروط، وإنما مقابل ذلك، هناك بعض الأمور التي يجب التقيد بها، لنجاح هذه الحمية، وهي كالآتي:

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المسموح والممنوع في رجيم التمر واللبن

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 يسمح بشرب القهوة، الشاي، اليانسون أو البابونج، على ألا يضاف لها السكر.

 شرب كميات كبيرة من الماء للوقاية من الجفاف.

 تكرار الوجبة نفسها على الغداء والعشاء.

 يمكن ترك الفواكه لتناولها كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

أو يمكن اتباع رجيم التمر واللبن على النحو التالي:

• حبات التمر مع لحليب، أو اللبن القليل أو المتوسط الدسم.

• طبق من سلطة الفتوش.

• بعض الأنواع من الخضار، مثل الجزر، البازلاء أو الذرة الصفراء.

 لا يجب اتباع رجيم التمر واللبن أكثر من 7 أيام كأقصى حد لمن لا يعاني من تاريخ مرضي.

 بعد الانتهاء من رجيم التمر واللبن، ينبغي البدء مباشرة باتباع حمية غنية بالكربوهيدرات، الخضراوات والبروتينات لتعويض الجسم ما افتقده من العناصر الغذائية الضرورية التي لا يتضمنها رجيم التمر واللبن بنسب وافية، لأن هذا الأخير حمية ترهق الجسم بسبب نقصها للبروتينات، المعادن والأملاح الضرورية لصحة الجسم ويجب كما أنها لا تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C، ما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لمتبعه وشعوره بالوهن والتعب.

نتائج رجيم التمر واللبن

الصورة من freepik



عند اتباع هذا الرجيم لمدة أسبوع، يفقد الجسم ما يترواح بين 3 إلى 4 كيلوغرام من الوزن.

من الفئات التي لا يسمح لها باتباع رجيم التمر واللبن؟

• المرأة الحامل والمرضع.

• مرضى السكري ومرضى الأمراض القلبية.

• الأطفال.

• الأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة.

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