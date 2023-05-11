بيروت - نادين محمد - يعد العطس هو اندفاع مفاجئ وقوي وغير منضبط للهواء عبر الأنف والفم. ويعد من أسباب العطس المستمر تهيج الأغشية المخاطية للأنف أو الحلق. والذي يمكن يمكن أن يكون مزعجًا للغاية، ولكنه نادرًا ما يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة.

أسباب العطس المستمر

يمكن أن تكون أسباب العطس المسمر كالتالي:

حساسية من حبوب اللقاح ( حمى القش ) ، العفن ، وبر ، الغبار.

الاستنشاق بالكورتيكوستيرويدات أو الأدوية الأخرى (من بخاخات أنف معينة).

نزلات البرد أو الانفلونزا.

محفزات مثل الغبار وتلوث الهواء والهواء الجاف والأطعمة الحارة والمشاعر القوية وبعض الأدوية والمساحيق.

إصابات الأنف واضطراباتها.

مصدر الصور freepik

علاج أسباب العطس المستمر

بجانب الأسباب السابقة للعطس المستمر، فقد تعطسي كثيرًا إذا كانت المحفزات تهيج أنفك أو لديك حالات طبية معينة.

قد تكوني قادرًة على منع العطس عن طريق معالجة السبب الأساسي أو تجنب المثيرات أو تجربة حيل معينة.

ما الذي يجعلك تعطسين؟

أي شيء يهيج أنفك يمكن أن يجعلك تعطسين. عادةً ما يحدث العطس، بسبب جزيئات الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات وما شابه. فيعد ذلك طريقة لجسمك لطرد الجراثيم غير المرغوب فيها ، والتي يمكن أن تهيج الممرات الأنفية وتجعلك ترغبين .

ما رأيك في مشاهدة المزيد من الجوافة لعلاج الكحة ونزلات البرد في فصل الربيع

كيفية تأخير العطس لثواني

إليك كيفية تأخير العطس لثواني للحصول على منديل، لكن إيقافه تمامًا فهو أمر صعب:

1. تعرفي على المحفزات الخاصة بك

مصدر الصور freepik

حددي سبب العطس حتى تتمكنين من التعامل معه وتشمل المحفزات الشائعة ما يلي: وبر الحيوانات الأليفة وأضواء الساطعة والطعام الحار وإذا كنت تعتقدين أن سبب العطس لديك هو حساسية تجاه شيء ما وتواجهين مشكلة في تحديد مسببات الحساسية لديك، فيمكن لطبيبك أن يطلب اختبار الحساسية.

2. علاج الحساسية الخاصة بك

الحساسية الموسمية شائعة جدًا. قد تكون الحساسية المرتبطة بمكان ما، مثل مكتبك ، فهو من الملوثات مثل العفن أو وبر الحيوانات الأليفة.

قد تكون حبوب منع الحمل المضادة للحساسية اليومية التي تُصرف دون وصفة طبية (OTC) أو بخاخ الأنف كافية للسيطرة على الأعراض.

تشمل أقراص مضادات الهيستامين الشائعة التي تصرف بدون وصفة طبية ما يلي: السيتريزين (زيرتيك) فيكسوفينادين (أليجرا) لوراتادين (كلاريتين ، ألافيرت) وتشمل بخاخات الأنف التي تحتوي على الجلوكوكورتيكوستيرويد المتاحة دون وصفة طبية فلوتيكاسون بروبيونات (فلوناز) وتريامسينولون أسيتونيد (ناساكورت).

3. توقفي عن النظر إلى الأضواء الساطعة

الضوء يعاني حوالي ثلث الأشخاص من حالة تجعلهم يعطسون عندما ينظرون إلى الأضواء الساطعة حتى الخروج في يوم مشمس يمكن أن يتسبب في عطس بعض الناس. تُعرف هذه الحالة باسم العطس الضوئي ، وغالبًا ما تتوارثها العائلات.

عليك فقط حماية عينيك بالنظارات الشمسية، وارتديها قبل مغادرة المنزل.

4. لا تأكلين كثيرا

مصدر الصور freepik

يعطس بعض الناس بعد تناول وجبات كبيرة. هذه الحالة ليست مفهومة جيدًا من قبل الأطباء ولكن، يفضل بوجه عام المضغ ببطء وتناول وجبات أصغر.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على أسباب العطس عند حديثي الولادة

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.

المصدر : موقع healthline