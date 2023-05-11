ما مدى فاعلية النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكرى؟

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القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة صحية خطيرة ومستمرة، كما أنه يؤثر على شريحة كبيرة من السكان في جميع أنحاء العالم، و العادات الغذائية غير الصحية وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة والإجهاد والسمنة هي الأسباب الرئيسية لمرض السكري. ومع ذلك ، فإن المراقبة المنتظمة لسكر الدم والأدوية وتعديل نمط الحياة تقلل من الأعراض والمضاعفات المصاحبة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويتضمن تعديل نمط الحياة نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا ، وتمارين منتظمة ونشاطًا بدنيًا. وتشير دراسة إلى أن الكربوهيدرات المنخفضة فعالة في جوانب مختلفة من إدارة مرض السكري.

ما هو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات؟

عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري ، فإن جسمه لا يستطيع معالجة الكربوهيدرات بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يحتوي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية. علاوة على ذلك ، يجب أن تقيد محتويات السكر والنشا. يعتبر أي شيء يقل عن 100-150 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الدخول في الحالة الكيتونية ، يجب أن تكون مستويات الكربوهيدرات أقل من 50 جرامًا في اليوم.

وتعتبر الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والدهون الجيدة والحبوب الكاملة وجبات جيدة منخفضة الكربوهيدرات. يمكنك أيضًا تناول منتجات الألبان قليلة الدسم باعتدال. يشمل الحليب واللبن الزبادي والجبن وبالمثل. بالإضافة إلى ذلك ، فهي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم. كلاهما ضروري لكل من مرض السكري والصحة العامة.

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو الخيار المفضل لإدارة الوزن. ومع ذلك ، فإن الفوائد الصحية لا حصر لها. واحدة من الفوائد الهامة في الوقاية من مرض السكري والتحكم فيه. يرجع ذلك إلى القيمة الغذائية للمحتويات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات. الأساس المنطقي بسيط. كلما قل تناول الكربوهيدرات ، كلما قل مستوى السكر في الدم.

لماذا اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمرض السكري؟

الكربوهيدرات المفرطة ضارة ، خاصة لمرض السكري. يرفع نسبة السكر في الدم. في حالة صحية ، يكسر جسمك الكربوهيدرات إلى جلوكوز. هذا أيضًا لأن الأنسولين يبدأ الخلية في امتصاصها لوظائف الخلية. ومع ذلك ، في مرض السكري ، يمنع نقص الأنسولين أو المقاومة الخلية من امتصاصه. وبالتالي ، فإنه يؤدي إلى تراكم الجلوكوز ، ورفع مستويات السكر في الدم.

فوائد انخفاض الكربوهيدرات مع مرض السكري

يجب أن يحتوي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على الفواكه ، والحبوب الكاملة ، والدواجن ، والبيض ، والمكسرات ، والبذور ، والجبن ، إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، فهي غنية بالعناصر الغذائية. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية وما إلى ذلك. كل عنصر لديه القدرة على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعزز الصحة العامة. أخيرًا ، يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات المصمم جيدًا على تعزيز مناعتك ، وبالتالي يمنعك من الإصابة بأمراض ومضاعفات متعددة.