شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحكم الهرمونات في صحتنا العقلية والجسدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في صحتنا العقلية والجسدية والعاطفية، وتفرز الغدد الصماء الهرمونات المناسبة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائف مختلفة، و تنتشر في مجرى الدم ، وتساعد الأنسجة والأعضاء على العمل بفعالية. و التغييرات الناجمة عن نمط الحياة الحديث جعلت الاختلالات الهرمونية شائعة جدًا، وتتقلب الهرمونات أيضًا بسبب الشيخوخة. ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن ونمط حياة صحي يمكن أن يضبط المستويات الهرمونية ويساعد الجسم على العمل بشكل صحيح، وفقا لما نشره موقع healthifyme

طرق مختلفة لموازنة الهرمونات

1 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

الدوبامين

الدوبامين هو ناقل عصبي. ينتج جسمنا الهرمون ، ويستخدمه الجهاز العصبي لإرسال إشارات بين الخلايا العصبية. ومن ثم ، قد تعرفه أيضًا على أنه "رسول كيميائي" ، مسؤول عن مزاجنا وقدرتنا على التعلم ونومنا وشهيتنا. وتساعد التمارين المنتظمة في تحسين مستوى الدوبامين في الدماغ. يريح الدماغ من التوتر والقلق. إنه يشجع أجهزة الإرسال "التي تشعر بالسعادة" في الجسم.

السيروتونين

يرسل السيروتونين إشارات إلى الخلايا العصبية. هو في المقام الأول في الجهاز الهضمي. بخلاف ذلك ، فهو موجود أيضًا في الصفائح الدموية. يساعد في الحصول على نوم مناسب ، ويؤدي نقص السيروتونين إلى قلة النوم والتوتر وعدم انتظام حركة الأمعاء.

يعزز التمرين التربتوفان ، وهو حمض أميني يستخدمه الدماغ لتوليد السيروتونين. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إفراز الإندورفين ، المعروف غالبًا باسم هرمونات السعادة ، أثناء النشاط البدني ويساعد على تخفيف الألم والالتهاب.

التستوستيرون

التستوستيرون هو هرمون الذكورة الأساسي. يحدد كتلة عضلات الرجل وقوتها ودافعها الجنسي وعدد الحيوانات المنوية. ينخفض ​​إفرازه بشكل طبيعي مع تقدم العمر. ومع ذلك ، فإن التمرين المستمر يعزز إفراز هرمون التستوستيرون. يحارب أعراض انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

الإستروجين

هرمون الاستروجين هو الهرمون الأنثوي المسؤول عن النمو التناسلي. يؤدي الإفراز غير السليم لهذا الهرمون إلى مشاكل صحية مختلفة. ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ على مستوى هذا الهرمون تحت السيطرة وتمنع ظهور أي أعراض.

2 - . تجنب الإفراط في الأكل وقلة الأكل

إذا كنت لا تتناول طعامًا كافيًا ، فقد تعاني من تغيرات هرمونية ، مما يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالوزن. وفقًا للدراسات ، فإن الإفراط في تناول الطعام يرفع مستويات الأنسولين ويضعف حساسية الأنسولين. والجريلين واللبتين نوعان من الهرمونات التي تتحكم في الشهية. يزيد جريلين الجوع بينما يكبحه اللبتين. عندما لا تأكل لفترة طويلة ، يشير هرمون الجريلين إلى الجسم ، وتشعر بالجوع. في الوقت نفسه ، يشير هرمون اللبتين إلى شعور الجسم بالشبع أثناء تناول الطعام.

الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والكربوهيدرات تجعل جسمك يفرز هرمون السيروتونين. يجعلك تأكل المزيد من الوجبات السريعة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية. وفقًا للدراسات ، يربط الجسم تدريجيًا المتعة بتناول هذه الأطعمة ، وتبدأ في تناول الطعام حتى لو لم تكن جائعًا. يجعل هورموني جريلين واللبتين عديم الفائدة ، ويستهلك الجسم الطعام بشكل تعسفي دون أي رقابة. ينتج عنه العديد من الآثار الجانبية على الصحة العامة.

3 استهلاك البيض

صفار البيض غني بفيتامينات A و D والبيوتين واليود والسيلينيوم. تعمل هذه العناصر على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية الخاملة الموجودة في البيض.

تتطلب أجسامنا اليود لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. نظرًا لأن أجسامنا لا تنتج اليود ، فإن تناول الأطعمة الغنية باليود أمر بالغ الأهمية. يؤدي نقص اليود في الجسم إلى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية. إنها حالة مصحوبة بتضخم الغدة الدرقية. السيلينيوم الموجود في الغدة الدرقية أكثر من أي عضو آخر في الجسم. إنه ضروري لإنتاج متوازن وسليم لهرمون الغدة الدرقية.

قد يؤدي غياب السيلينيوم إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. إنها حالة تفرز فيها الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية بشكل مفرط. نظرًا لأن البيض يحتوي على عنصر السيلينيوم ، فإن تناول البيض مفيد في تحقيق التوازن الهرموني الصحي.

4 استهلاك الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالثيانين ، وهو جزيء يحد من إنتاج الكورتيزول في الجسم. الكورتيزول هو هرمون التوتر. إذا تم إطلاق سراحه بكثرة ، فإنه يجعلنا نشعر بالتوتر والقلق. لذلك من الضروري تنظيم إنتاج هذا الهرمون. ويريح الشاي الأخضر الجسم ويساعد أيضًا في الحصول على نوم جيد. ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهاب.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة. اثنان منهم هما catechin و epigallocatechin gallate (EGCG). وفقًا للدراسات ، فإن هذه المركبات تقلل الهرمونات مثل الأنسولين والإستروجين الموجودة في الدم وتمنع أيضًا تكوين الأورام في الجسم.

شرب الشاي الأخضر يوازن مستويات البروجسترون في الجسم. إنه هرمون أنثوي أساسي. يؤدي نقصه إلى مشاكل أثناء الحمل وعدم انتظام الدورة الشهرية والنمو الصحي للتكاثر.

5. تجنب التدخين

تتأثر الغدة الدرقية سلباً بتدخين السجائر بطرق مختلفة. يسبب تأثيرات تحفيزية ومثبطة لعمل الغدة الدرقية. يتسبب التدخين في مرض جريفز ، واعتلال عين جريفز ، وتشوهات هرمونية الغدة الدرقية. سبب مرض جريفز هو الإفراط في إفراز هرمون الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي دخان التبغ على العديد من السموم ، مثل الثيوسيانات. يخل بتوازن هرمونات الغدة الدرقية.

تتأثر مستويات هرمونات الستيرويد الذاتية بتدخين السجائر. على سبيل المثال ، يتسبب التدخين في زيادة مفاجئة في مستويات الكورتيزول. بالإضافة إلى أنه يزيد من القلق والتوتر.