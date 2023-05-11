شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن فرط حمض يوريك الدم المرتبط بالقدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط حمض يوريك الدم يعني ببساطة ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم. وحمض اليوريك هو أحد منتجات النفايات الأيضية الموجودة في مجرى الدم. ويؤدي انهيار الجسم لجزيئات تسمى البيورينات إلى تكوين حمض اليوريك. ويذوب معظم حمض اليوريك في الدم ، وينتقل عبر الكلى ، ويخرج عن طريق البول. ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد يؤدي الإفراط في الإنتاج أو قلة إفراز أحماض اليوريك إلى زيادتها فى الدم ، وهذه الحالة هي فرط حمض يوريك الدم. لذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالبيورين قد ترفع مستويات حمض اليوريك وفقا لما نشره موقع healthifyme.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات حمض اليوريك إلى العديد من الأمراض. يمكن أن تسبب هذه الحالة اضطرابات مختلفة مثل النقرس ، وهو شكل حاد من التهاب المفاصل. بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي مستويات البول الزائدة أيضًا إلى مشاكل صحية متعددة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكلى. وتشير أحدث دراسة إلى أن حالات فرط حمض يوريك الدم قد ارتفعت بشكل كبير منذ الستينيات.

سبب فرط حمض يوريك الدم

فرط حمض يوريك الدم هو اضطراب شائع يصيب المرضى من جميع الأعمار والأجناس. عادةً ما يتخلص جسمك من حمض اليوريك عن طريق التبول. ومع ذلك ، يحدث فرط حمض اليوريك في الدم عندما ينتج الجسم الكثير من حمض اليوريك أو يزيله بشكل غير كاف. ويحدث هذا عمومًا بسبب فشل كليتيك في إفراز حمض اليوريك تمامًا.

وقد يؤدي حمض اليوريك الزائد في مجرى الدم إلى إنتاج البلورات. على الرغم من أنها قد تحدث في كل مكان في الجسم ، إلا أنك ستراها في الغالب في وحول المفاصل والكلى. عندما تهاجم خلايا الدم البيضاء في نظام الدفاع بجسمك البلورات ، ينتج عن ذلك التهاب وانزعاج.

فرط حمض يوريك الدم: الأعراض والتشخيص

إن فرط حمض يوريك الدم بحد ذاته ليس مرضًا أو اضطرابًا. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الفترات الطويلة من فرط حمض يوريك الدم إلى العديد من الأمراض.

الأعراض العامة هي:

آلام وتيبس المفاصل

صعوبة في الحركة

التهاب: مناطق حمراء ومتورمة

ألم في الظهر والبطن

غثيان

صعوبة التبول

البول الدموي

قد يؤدي ارتفاع مستويات الحمض في النهاية إلى مشاكل لا رجعة فيها في العظام والمفاصل والأنسجة ومشاكل الكلى. بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين ارتفاع مستويات حمض اليوريك ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية .

العلاج

هناك العديد من الأشكال المختلفة لعلاج النقرس وفرط حمض يوريك الدم. يمكنك إعطاء الأدوية لمحاربة الأعراض والألم. ومع ذلك ، في حالة وجود الكثير من البلورات ، فقد تحتاج إلى تدخل جراحي.