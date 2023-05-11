شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: الخلل فى توازن "الميكروبيوتا" فى الجسم يؤدى إلى القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، إن الميكروبيوتا او بكتيريا الأمعاء هى العالم الخفى الموجود بداخلنا، موضحا، أن عدد خلايا الميكروبيوتا الموجودة فى اجسامنا تعادل بل تفوق عدد الخلايا الموجودة فى جسم الإنسان وتصل لترليونات الخلايا داخل الجسم.

وقال ان قلة الميكروبيوتا تؤثر بشكل كبير على الاصابة بالسمنة، ومرض السكرى والمناعة، والحساسية، مضيفا، إنها تعمل على الاتزان وتحافظ على المناعة وحماية الجسم من البكتيريا الضارة وطول ما هى موجودة لا تستطيع البكتيريا الضارة أن تدخل الجسم، وهى تمنح الجسم الفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين ك وتساعد فى تقوية المناعة وامتصاص الغذاء ولها دور مهم جدا فى الوقاية من الامراض ومنع الاصابة بالاكتئاب.

وأكد، إنه إذا حدث خلل فى توزانها تؤدى إلى مشاكل بالجسم مثل الاصابة بالقولون العصبى أو القولون التقرحى، ويمكن أن تسبب التهابات مناعية، وتؤثر على العظام وامتصاص الكالسيوم، مؤكدا، إن الولادة الطبيعية تجعل الجسم يحصل على ميكروبيوتا من لالام اثناء الولادة عكس الولادة القيصرية وتعيش معه الخلايا الطبيعية من الميكروبيوتا.

وقال، إن الأكل الصحى، والشاى والقهوة ينشطوا الميكروبيوتا، وننصح بتناول الشاى والقهوة ، مشيرا إلى أن الوجبات السريعة تضر الجسم، وتقلل من الميكروبيوتا، وننصح بالأكل الصحى وتناول الألياف، والإقلال من المضادات الحيوية التى تقلل من الميكروبيوتا، وبعض الأدوية مثل أدوية القرحة والفطريات، والإقلال من تناول المسكنات، والتى تؤذى الميكروبيوتا، ويجب الإكثار من الخضروات والفواكه.



