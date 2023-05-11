شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اضطراب المناعة الذاتية.. تعرف على أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحارب جهازك المناعي جميع الفيروسات والبكتيريا التي تدخل جسمك، ويحميك نظام المناعة القوي من الأمراض والعدوى.و يمكنه عادة التعرف على الجراثيم الضارة في خلايا جسمك. ومع ذلك ، يمكن أن يتم الخلط بينه وبين ما يجب أن يهاجمه. واضطراب المناعة الذاتية هو الأمراض التي يبدأ فيها جهازك المناعي بمهاجمة الخلايا السليمة لأعضائك وأنسجتك، وهناك أكثر من 80 نوعًا من اضطرابات المناعة الذاتية يمكن أن تؤثر على أي جزء من جسمك مثل داء السكرى وفقا لما نشره موقع healthifyme

ولا يوجد سبب معروف محدد لسوء تصرف الجهاز المناعي. ومع ذلك ، فإن بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية أكثر من غيرهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عددًا قليلاً من أمراض المناعة الذاتية تكون أكثر عرضة للإصابة في بعض المجموعات العرقية أكثر من غيرها. على الرغم من اختلاف عامل التبعية ، فمن المتوقع أن تكون الآلية الأساسية التي تسبب هذا المرض هي التنوع الجيني والبيئة.

على سبيل المثال ، يشير مرض الذئبة إلى حالات مختلفة تسبب التهاب الجلد والمفاصل وحتى الأعضاء الداخلية. هذا المرض أكثر شيوعًا بين الأمريكيين من أصل أفريقي والأفراد من أصل إسباني أكثر من القوقازيين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الحالات مثل التصلب المتعدد وراثية. على الرغم من عدم ميل كل فرد من أفراد الأسرة للإصابة بهذه الحالة ، إلا أن البعض منهم قد يرث قابلية التعرض لأمراض المناعة الذاتية.

مع تزايد انتشار أمراض المناعة الذاتية ، يعتقد الباحثون أن العوامل البيئية مثل العدوى والتعرض للمذيبات أو المواد الكيميائية يمكن أن تساهم أيضًا، "و النظام الغذائي الغربي " هو سبب آخر محتمل لأمراض المناعة الذاتية. يرتبط استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والأطعمة المصنعة بشدة بالالتهابات التي قد تؤدي إلى استجابة مناعية. على الرغم من ذلك ، يجب أن يكون هناك المزيد من الأدلة القاطعة.

وهناك 80 مرضًا معروفًا من أمراض المناعة الذاتية ، وانتشار الأعراض وحدوثها وشدتها غير مؤكد، لكن بعض الأعراض شائعة في معظم أمراض المناعة الذاتية.

تعب

الم المفاصل

تورم في المنطقة المصابة

مشاكل بشرة

آلام في البطن أو مشاكل في الجهاز الهضمي

الحمى المتكررة

تورم الغدد

ردود الفعل التحسسية

وخز في اليدين والقدمين

خدر في اليدين والقدمين

احمرار

مشكلة في التركيز

أسباب اضطراب المناعة الذاتية

تحمي خلايا الدم الموجودة في الجهاز المناعي الجسم من المركبات الضارة. هذه العناصر الخطرة هي السموم والبكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية والأنسجة وحتى الدم الأجنبي. يساعد الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة التي تساعد في محاربة هذه العناصر ، والمعروفة أيضًا باسم المستضدات.

عندما يصاب الشخص بمرض المناعة الذاتية ، يفقد الجسم القدرة على التمييز بين الأنسجة السليمة والمستضدات التي قد تكون ضارة. نتيجة لذلك ، يبدأ الجسم في مهاجمة الأنسجة السليمة رداً على ذلك. ومع ذلك ، هناك نقص في الأدلة لاستنتاج السبب الدقيق لأمراض المناعة الذاتية. النظرية الأكثر ملاءمة هي أن المستضدات أو الأدوية تسبب تغيرات تربك جهاز المناعة. ومع ذلك ، كما ذكر أعلاه ، تلعب العوامل الوراثية دورًا حيويًا أيضًا.

الأنواع الشائعة لاضطرابات المناعة الذاتية

1- . داء السكري من النوع الأول

يؤدي البنكرياس وظيفة أساسية من خلال خلايا بيتا التي تفرز الأنسولين لخفض الجلوكوز في مجرى الدم باستمرار ، كلما ارتفع بشكل كبير. داء السكري من النوع الأول (T1D) هو مرض الزهايمر الخبيث وغير القابل للشفاء والمخصص للأعضاء ، حيث يقوم الجهاز المناعي بإتلاف خلايا بيتا المنتجة للأنسولين.

2 - التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو مرض مناعي ذاتي جهازي مزمن يصيب المفاصل. تشمل عوامل الخطر العمر والجنس وعلم الوراثة والتعرض البيئي (تدخين السجائر وملوثات الهواء والتعرض المهني).

3 - . التصلب اللويحي

إنه اضطراب مناعي بوساطة أو اضطراب في المناعة الذاتية يهاجم فيه جهاز المناعة لدينا الخلايا العصبية. ونتيجة لذلك ، فإنه يجهد غمد المايلين للجهاز العصبي المركزي ، وهو طبقة واقية حول الخلايا العصبية. يقلل الضرر الذي يلحق بغلاف الميالين من السرعة التي تنتقل بها الإشارات عبر الحبل الشوكي والدماغ. كما أنه يؤثر على ردود الفعل عبر باقي أجزاء الجسم. نتيجة لذلك ، يمكن أن يسبب تدريجيًا ضررًا دائمًا أو تدهورًا في أداء الأعصاب البصرية.

4 - متلازمة القولون العصبي (IBD)

وهو اضطراب ينطوي على التهاب مزمن في كل أو جزء من الجهاز الهضمي. غالبًا ما يؤدي إلى الإسهال ونزيف المستقيم ومشاكل الأمعاء الضاغطة وآلام البطن والحمى. يمكن للأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء أن يصابوا بالتهاب القولون التقرحي ومرض كرون. لا يُعد مرض التهاب الأمعاء عادة مميتًا ولكنه مرض شديد قد يتسبب في بعض الحالات في حدوث مضاعفات تهدد الحياة

5 - التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية التي تسبب التهابات وتقرحات في الجهاز الهضمي بالجسم. إنه يؤثر فقط على البطانة الداخلية للأمعاء (القولون) والمستقيم وليس الجسم كله.

6 - . مرض أديسون

يُطلق على مرض أديسون أيضًا قصور الغدة الكظرية الذي يؤثر على الغدد الكظرية التي تنظم إنتاج بعض الهرمونات مثل الكورتيزول والألدوستيرون. تؤثر الكميات المنخفضة من الكورتيزول على مستوى الجلوكوز في الجسم ويوازن الألدوستيرون الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.

7 - مرض الاضطرابات الهضمية

يعد مرض الاضطرابات الهضمية أحد أكثر اضطرابات المناعة الذاتية شيوعًا التي تحدث بسبب تناول الأطعمة الغنية بالجلوتين. ومن المعروف أيضًا باسم ذرب غير استوائي أو ذرب الاضطرابات الهضمية. بالإضافة إلى ذلك ، يشير البعض إليه على أنه اعتلال معوي حساس للجلوتين.

8 - التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو

يُعرف التهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو ، المعروف باسم مرض هاشيموتو ، بأنه اضطراب في المناعة الذاتية. هنا يهاجم الجهاز المناعي للجسم الغدة الدرقية وأنسجة الجسم. تأتي هذه الحالة مع التعب ، والشعر الهش ، والتعب ، والجفاف والحكة ، وزيادة الوزن والاكتئاب.

9 - . فقر الدم الخبيث

إنه نوع من فقر الدم يفتقر فيه الجسم إلى فيتامين ب 12. يحتاج جسمنا إلى هذا الفيتامين لإنتاج خلايا الدم الحمراء وبروتين معين ، يُعرف باسم العامل الداخلي (IF) ، الذي يربط فيتامين ب 12 في الأمعاء.