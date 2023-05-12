شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعد في كيفية التوقف عن التفكير الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصطلح الإفراط في التفكير لا يحتاج إلى تفسير. تفكر في موقف أو حدث مرارًا وتكرارًا. إنه ينطوي على تحليل المبالغة في المحادثات والمواقف والنتائج. الإفراط في التفكير هو عملية تفكير سلبي وفي مثل هذه الحالة ، لا يتوقف العقل أبدًا. تدور الثرثرة المستمرة داخل رأسك. وبالتالي ، فإن الإفراط في التفكير يقلل من ثقتك بنفسك ويخلق شكوكًا في النفس، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ولا يؤدي الإفراط في التفكير إلى حلول على العكس من ذلك ، فهو يميل إلى خفض معنوياتك ويخلق حلقة مفرغة من الأفكار السلبية. يثير المشاعر السلبية مثل الشك الذاتي ويجعلك تشكك في قراراتك وحكمك وعلاقاتك. التفكير في شيء لفترة طويلة يعيقك ، ويؤدي إلى تحريف مهارات اتخاذ القرار لديك مما يؤثر على صحتك العقلية.

نصائح للتوقف عن التفكير الزائد

1 - ابحث عن مصدر إلهاء

وجود الكثير من وقت الفراغ سيمكنك من التفكير الزائد. قم بإلهاء نفسك بالهوايات أو الأسباب التي تثير شغفك.

لا تنظر إليها على أنها وسيلة للهروب من القضايا الحقيقية. اترك مساحة كافية في عقلك لعمليات التفكير الضرورية فقط.

2 - تأمل

التأمل هو أحد أفضل الطرق لتهدئة العقل الفوضوي. ركز على تنفسك ، مما سيساعد على إرخاء جسدك. يمكن أن يساعدك تنظيم التنفس على التركيز وتثبيت نفسك. بمجرد أن يتحرر العقل من الأفكار غير الضرورية ، يتوقف الإفراط في التفكير بشكل كبير.

اجعل من ممارسة اتباع روتين التأمل كل يوم. يمكنك أيضًا تجربة اليوجا من أجل الهدوء واليقظة.

3 - اقبل واترك الماضي

لا يمكن التراجع عن أخطاء وقرارات الماضي. من المفيد أن تتقبل أنه لا توجد طريقة للعودة، واقبل قصتك على حقيقتها واتركها عند هذا الحد. لا تدع الخوف من ماضيك يتحكم في قرارات مستقبلك.

4 - تغيير سرد قصتك

هذا يعني أنك تتحكم في كيفية رؤيتك لنفسك. تخلص من العقلية السلبية التي تحبطك أو تقوض قدرتك، أخبر نفسك أن جميع اختياراتك كانت اختياراتك وأنك تتحمل المسؤولية الكاملة عنها. لا تحاول العودة بالزمن إلى الوراء وقضاء بعض الوقت في التفكير. ابدأ في "الآن". اعتقد أن لديك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.

في البداية ، قد يبدو من الصعب إعادة التفكير في أفكارك. مع الممارسة المنتظمة والوعي ، ستصبح أكثر حضوراً.

5 - الاحتفاظ بمجلة

اكتب قطار أفكارك في مجلة، و قم بتدوين أي حلول تطرأ على ذهنك. وأعد النظر في المجلة عندما تسأل نفسك.، ويمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كنت تفكر أكثر من اللازم. ستساعد قراءة إجاباتك المكتوبة على تهدئة قلقك.

6 - ميز بين خوفك وحدسك

يمكن لصدمة أخطاء الماضي أن تلقي بظلالها على حكمك. حدد مخاوفك واكتبها. سوف يساعدك على الاستماع إلى حدسك عن كثب. قد يؤدي هذا إلى تحسين مهارات اتخاذ القرار.