شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب القلق عند الأطفال.. منها التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "نيمورس كيدزهيلث"، أن 86 % من الأطفال في سن المدرسة يشعرون بالقلق على الأقل في بعض الأحيان. وفقا لموقع إكسبريس.وقال التقرير إن 1 من كل 3 أطفالٍ تتراوح أعمارُهم بين 9 و13 عامًا إنهم يقلقون مرةً واحدة على الأقل في الأسبوع.

وتتضمن أسباب القلق الأكثر شيوعًا المدرسة (بنسبة 64 %) والصداقات (بنسبة 41 %) أو العائلة بنسبة 33 %.

ويقلق 31 % من الأطفال بشأن مظهرهم و25 % من احتمال تعرضهم للتنمر، و20 %بشأن غياب الأمان أو العنف في العالم.

وأظهرت بياناتٌ حديثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تراجُعاً في العديد من جوانب الصحة النفسية للأطفال - وهو اتجاهٌ بدأ قبل جائحة COVID-19 ولكنه ازدادَ سوءا خلال تلك الفترة.

ويقول خبراءُ الصحة النفسية إن الاكتئاب ومُشكلاتِ الصحة النفسية قد تستمر بعد مرحلة البلوغ. فـ75 % من الأمراض النفسية الخَطِرَة لدى البالغين، تبدأ قبل سن 14 عامًا.

بالتالي، إذا لم يتم حل هذه المشاكل في سن مبكرة، فقد تتفاقم المشكلة وتؤدي إلى جيل كامل يعاني تحديات نفسية تؤثر على مختلف جوانب حياته.