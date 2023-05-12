شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تنصح النساء البدء بفحوصات سرطان الثدي في سن الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت دراسة أمريكية جديدة صادرة عن فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية أن على جميع النساء المعرّضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي الشروع بإجراء الفحص الشعاعي للثدي في سن الأربعين، بغية التقليل من خطر الوفاة بسبب المرض. وفقا لشبكة CNN.

ويعتبر ذلك تحديثًا لتوصية عام 2016، حيث أوصت فرقة العمل بأن تباشر النساء بإجراء صورة الثدي الشعاعية في سن الخمسين، كل سنتين، وأنّ قرار فحص النساء في الأربعينيات من العمر "يجب أن يكون فرديًا".

وأوصت بعض المجموعات، مثل الجمعية الأمريكية للسرطان، النساء بأن يباشرن بتصوير الثدي بالأشعة السينية في الأربعينيات من العمر.

وقالت الدكتورة واندا نيكولسون، نائب رئيس فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية، والعميدة المساعدة الرئيسية، والأستاذة بكلية الصحة العامة في معهد ميلكن بجامعة جورج واشنطن إنّ "توصيتنا الجديدة لفريق العمل مفادها بأن تباشر النساء بالخضوع لفحص التصوير الشعاعي للثدي بغية الكشف عن سرطان الثدي في سن الأربعين، وإعادة الفحص كل عامين حتى بلوغ سن الـ74 عامًا".

دراسة جديدة: يجب فحص النساء السود لسرطان الثدي في وقت مبكر

وأصدرت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية، وهي مجموعة من الخبراء الطبيين المستقلين الذين تساعد توصياتهم على توجيه قرارات الأطباء والتأثير على خطط التأمين، التحديث المقترح لإرشادات فحص سرطان الثدى بالتوازي مع مسودة مراجعة الأدلة ومسودة تقرير النمذجة.

وقالت نيكولسون إنّ النساء اللواتي لديهن كثافة عالية بالصدر بالإضافة إلى تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان يندرجن عمومًا ضمن هذه الفئة، لكن الأخيرة لا تشمل من لديهن تاريخًا شخصيًا، أو تاريخًا عائليًا من الطفرات الجينية، مثل الطفرات في جين BRCA، إذ يعتبرن أنهن عرضة لخطر السرطان.

ولن تطبق التحديثات على أولئك المعرضات لخطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي، اللواتي ربما تم تشجيعهن بالفعل على إجراء الفحص في سن الأربعين أو قبل ذلك. ويجب أن يستمررن باتباع ممارسات الفحص التي أوصى بها أطبائهنّ.

ويُعد سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، ومعدلات الوفاة بسببه أعلى بين النساء السود.

"الفحص وحده لا يكفي"

وقالت نيكولسون إنّ تحديث التوصية "سينقذ المزيد من الأرواح بين النساء". "وهذا مهم بشكل خاص للنساء من ذوات البشرة الداكنة، اللواتي تزيد احتمالية وفاتهن بسرطان الثدي بنسبة 40٪".

وتأتي مسودة التوصية بعد أسابيع قليلة على نشر دراسة في مجلة "JAMA Network Open"، وجدت أن معدل وفيات سرطان الثدي بين النساء في الأربعينيات من العمر كان 27 لكل 100 ألف شخص سنويًا للنساء من البشرة السوداء، مقارنة بـ15 حالة وفاة لكل 100 ألف للنساء من البشرة البيضاء و11 حالة وفاة بين كل 100 ألف امرأة للنساء من أصل هندي أمريكي، أو من سكان ألاسكا الأصليين، أو من اللاتينيين، أو من الآسيويين، أو نساء جزر المحيط الهادئ. واقترح الباحثون أن تبدأ النساء من البشرة السوداء بالفحص في سن أصغر، أي عندما يبلغن ما يقرب من 42 عامًا، بدلاً من 50 عامًا.