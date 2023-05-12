شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للحصول على أسلوب حياة نشط.. خليك بسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكسل والمماطلة هي حلقات مفرغة يجب كسرها في وقت مبكر للمساعدة في منع المزيد من الضرر للعقل والجسم. ويمر الكثير منا بهذه الفترات من الطاقة المنخفضة أو التحفيز الذاتي المنخفض، ويمكننا تصحيحها باستخدام حيل بسيطة في الحياة والقدرة على البدء من جديد. ما يميز المنجزون أو خبراء اللياقة البدنية ، أو حتى التأثير المفضل لدينا ، هو القدرة على الارتداد، وفقا لما نشره موقع healthifyme

طرق بسيطة لبدء أسلوب حياة نشط والتوقف عن الكسل

1 - تعيين جداول زمنية واقعية

الطريقة الأولى للتغلب على هذا هي تقسيم هدفك طويل المدى إلى أهداف قصيرة المدى بجداول زمنية واقعية. لا داعي لأن تكون قاسيًا جدًا على نفسك وتتوقع أن تكون مثاليًا طوال الوقت. يعتبر النقد الذاتي أمرًا رائعًا للتعلم الذاتي وأيضًا للتحسين. ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بالضعف في الدافع ، فمن الضروري التركيز على نقاط قوتك بدلاً من عيوبك. لذا تجنب السعي إلى التحقق من صحة الآخرين وركز على وجود خطة عمل لتقربك من أهدافك. إن وجود هذا التحول مفيد في جميع جوانب التمتع بصحة بدنية وعقلية ممتازة.

2 - النوم بشكل أفضل

يؤثر تحديد أولويات مدة النوم وتوقيته على مستويات الطاقة لديك. إذا كنت ترغب في الاستثمار في نمط حياة نشط ، فمن الضروري التركيز على الحصول على القدر المناسب من النوم والحفاظ باستمرار على نومك والاستيقاظ في الوقت المحدد. الآن ، يمكن أن تختلف مدة النوم التي تعتبر معقولة من فرد إلى آخر. ومع ذلك ، فإن ما يقرب من ست إلى ثماني ساعات من النوم يكفي لمعظمنا.

3 - التركيز على الحاضر

افعل الأشياء الصغيرة بشكل صحيح وافعلها كل يوم لترى تأثيرها على نمط حياتك العام: إن اتباع روتين صباحي سيساعدك على بدء يومك بشكل صحيح. الآن ، ماذا نعني بذلك؟ تجنب النظر إلى هاتفك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بمجرد استيقاظك. يمكن أن يشتت انتباهك تمامًا عن بدء يومك بملاحظة مثمرة للغاية. لذا ابدأ يومك بروتين تأمل أو ببعض التأكيدات الإيجابية أو حتى الامتنان. يمكنك حتى أن تبدأ يومك بالخروج في الشمس ، خاصة في الساعة الأولى من شروق الشمس ، لذا اختر ما يناسبك. فهو يساعد على تحسين صحتك العقلية ، وينشطك ويحسن صحتك العامة. ثم ، إذا كان لديك الوقت ، اذهب في جولة سريعة أو مشي طويل.

4 - إعادة التشغيل مع فواصل صغيرة

يساعد أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة من العمل على تفتيح يومك. لقد سمعنا منذ بعض الوقت أن الجلوس هو التدخين الجديد. مع سيناريو العمل من المنزل الحالي ، بالكاد يمكننا التحرك. نحن نجلس أثناء النهار للعمل أو في الليل نشاهد مسلسلاتنا المفضلة. بشكل عام ، انخفضت مستويات نشاطنا بشكل كبير بسبب الوباء ، مما أثر على نمط حياة نشط. يمكن أن يكون سببًا كافيًا لشعورنا بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة. لذا خذ فترات الراحة التي يمكن أن تحسن إنتاجيتك عن طريق كسر الرتابة.

5 - أكل نظيف

نعلم جميعًا الآن أننا ما نأكله. إذا تناولنا طعامًا خاطئًا ، فهذا لا يعرضنا فقط لخطر الإصابة بأمراض نمط الحياة. يمكن أن يؤثر أيضًا على إنتاجيتنا اليومية ومستويات الطاقة واللياقة البدنية ، وحتى النوم.

6 - المكافآت الذاتية

خدعة المكافآت الصغيرة تشبه كيف أن المكافآت والتقدير ضروريان لإبقائنا متحمسين في العمل ، إنها مهمة بنفس القدر بالنسبة لنا لدفع حياتنا الشخصية اليومية. لذلك يمكن أن تكون هذه المكافآت الصغيرة في الوقت المناسب طريقة رائعة لتوديع الكسل والحفاظ على تركيزك. قم بتطبيقه على كل جانب من جوانب حياتك الشخصية. يمكن أن تكون مكافأة أسبوعية أو نصف شهرية أو حتى وجبة .

7 – تبسيط الامور

تذكر أن كل هدف وعادات وتغيير يجب أن يتركك نشيطًا ولا يزيد من توترك. لا بأس أن تفشل. إنها ليست نهاية الطريق ، ولديك دائمًا خيار للبحث عن مزيد من الوعي. ومع ذلك ، من الضروري أن تكون على استعداد للتغيير ، وهو الاستعداد لبدء عادات جديدة. أو حتى الرغبة في الالتزام بالإجراءات البسيطة المحتملة ، وتجنب كسر السلسلة ووضع في الاعتبار الاتساق هو المفتاح.