شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات طبيعية مفيدة لصحتك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يفقد الجسم الكثير من السوائل عن طريق التعرق. إذ يتم تبريد الجسم عن طريق العرق الذي ينتجه الجسم بشكل عفوي. وكثيرا ما نقرأ عن ضرورة وأهمية الشرب في هذا الفصل، فحرارة الصيف المرتفعة تجعل الناس يبحثون عن أفضل المشروبات التي تروي العطش. بالطبع الماء هو المشروب المناسب. ولكن هناك مشروبات أخرى طبيعية، لذيذة الطعم، تمد الجسم بالطاقة وتروي العطش. وتحافظ على صحتك فى الصيف.

بيد أن السؤال الذي يحير الكثيرين: ما هو المشروب الأفضل الذي يساعدنا على إرواء العطش؟ موقع "هيلث-اونلاين" الأمريكى استعرض بعض المشروبات الصحية والمفيدة التي تروي عطش الصيف:

1. الماء

يعد الماء أفضل وسيلة للقضاء على العطش في الصيف الحار، فالماء النقي يمدّ الجسم بما يحتاجه من سوائل. والمياه المعدينة تمد الجسم بالأملاح المعدينة اللازمة التي يمكن أن يفقدها الجسم عبر التعرق وينصح خبراء الصحة بضرورة شرب ما لا يقل عن لتيرين ماء يوميا في الأيام الحارة جدا. وبالنسبة لأولئك الذين لا يحبذون شرب الماء بكثرة، بإمكانهم إضافة بعض المنكهات الطبيعية كشريحة ليمون مثلا، أو عدة أوراق من النعناع، ما يمنح الماء مذاقا مختلفا.

2. عصير التفاح بالكرز

من يتعرق كثيرا يتوجب عليه تناول ما يكفي من عصير التفاح بالكرز. وبالرغم من أن عصير التفاح مفيد دون إضافة شىء معه يتميز بطعم غريب، إلا أن خلطه مع الكرز تعطي الجسم ما يحتاجه لإمكانية تخزين الماء وسوائل أخرى في الجسم. ومن يرغب بصنع محاليل شاردية بنفسه، بإمكانه مزج 500 ميليلتر من الماء مع 250 ميليلتر من عصير التفاح الطبيعي و250 ميليلتر من عصير الكرز، ثم شرب هذا المحلول على مدار اليوم.

3. مشروب الزبادي مع الفواكه

هو مشروب منعش حلو مصنوع من الزبادي يساعد على تنظيم الهضم. ويمكن صنعه باستخدام أنواع مختلفة من الفواكه ويعتبر بمثابة وجبة خفيفة لأولئك اللذين يفقدون الشهية في الطقس الحار. ويحتاج تحضيره إلى كوب من الزبادي وكوب من الماء ويمكن إضافة 200 جرام من المانغو أو أي نوع آخر من الفواكه المحببة مع رشة من الهال والقرنفل والقرفة والزنجبيل وملعقة كبيرة من السكر، تخلط جميع المقادير وتوضع في الثلاجة، ثم تُقدم باردة.

4. الشاي المثلج

يعد الشاي المثلج من المشروبات المنعشة والمفضلة في فصل الصيف، إذ يتميز بسهولة تحضيره ويساعد على إطفاء شدة العطش. كل ما يحتاجه الأمر هو تحضير الشاي الأسود ومن ثم تركه 5 دقائق ليبرد، ومن ثم إضافة حفنة من أوراق النعناع وليمونة وقليل من العسل، وبعد ذلك وضعه في الثلاجة حتى يبرد تماما. وعند تقديمه يمكن إضافة مكعبات من الثلج.