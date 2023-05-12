شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لثانى أكسيد الكربون لفترات طويلة قد يؤثر على الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مجموعة من العلماء الألمان أن التعرض طويل الأمد لثانى أكسيد الكربون قد يؤدى لتلف بالدماغ وزيادة القلق وضعف بالذاكرة، خصوصا فى الأماكن والمهن التى يلزم فيها ارتداء أقنعة، حيث يزيد من استنشاق ثانى أكسيد الكربون ما يضر بالصحة وقد يزيد من مخاطر ولادة جنين ميت واختلال وظيفى فى الخصية وتدهور للإدراك لدى الأطفال، وفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة Heliyon العلمية.

ووجدت الدراسة التى أجريت على حالات مصابة بالتسمم أن البقاء فى أماكن مغلقة بإحكام غير جيدة التهوية يمكن أن يسبب تسمما خفيفا بغاز ثانى أكسيد الكربون.

وتشير الدراسة التى نشرت فى مجلة Heliyon العلمية إلى أن تراكم ثانى أكسيد الكربون فى جسم المرأة الحامل يمكن أن يسبب مضاعفات للجنين، ويساهم ثانى أكسيد الكربون أيضا فى الإجهاد التأكسدى الذى يمكن أن يؤثر على الإدراك ويسبب مشاكل فى الخصية لدى الرجال.

وأظهرت إحدى الدراسات التى حللها هؤلاء العلماء أن ما لا يقل عن 0.3% من المعرضين لفترات طويلة لثانى أكسيد الكربون فى الجرذان الحوامل والفئران الذكور أصيبوا بتلف فى الدماغ وزيادة فى القلق وضعف فى الذاكرة.