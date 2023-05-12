شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تبعدك عن الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأطعمة الجاهزة أقل الأطعمة المغذية التى يمكن أن يتناولها الشخص، حيث تتم معالجة الأطعمة المعلبة الجاهزة للأكل، ولا تحتوى الأطعمة المصنعة على العناصر الغذائية التى يحتاجها الشباب بشكل يومى.

ووفقا لموقع healthline فإن الأطعمة الجاهزة للأكل تحتوى على القليل من القيم الغذائية أو معدومة، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة ومحتوى الملح ومحتوى السكر، كل هذه المكونات لها تأثير أسوأ على الصحة.

قيمة غذائية أقل

تحتوى الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة ومحتوى الملح ومحتوى السكر، كل هذه المكونات لها تأثير أسوأ على الصحة.

نسبة الدهون غير الصحية عالية

تحتوى هذه الأطعمة المصنعة والمعبأة على الكثير من الدهون غير الصحية التى يمكن أن تؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية فى المستقبل.

محتوى السكر الزائد

هناك سبب يجعل السكر يسبب الإدمان، حيث إن ينشط نظام المكافأة فى الدماغ، ما يجعل الجسم يتوق للمزيد.

المواد الحافظة المضافة

الأطعمة التى تباع نصف مطبوخة وجاهزة للاستهلاك مصنوعة بفترة صلاحية طويلة، المواد الحافظة هى المكون المستخدم للتأكد من بقائها صالحة للأكل لفترة أطول من الوقت، لكن إضافة هذه العوامل الإضافية يمكن أن يقلل من قيمة الطعام وقد يتسبب أيضًا في مشاكل في القلب والسرطان.

محتوى الملح الزائد

الأطعمة الجاهزة للأكل تحتوى أيضًا على الكثير من الملح، تُفقد النكهات الموجودة في هذه الأطعمة أثناء نقلها، والطريقة الوحيدة التي يمكن للمصنعين من خلالها الحفاظ على بعض النكهة هي إضافة الملح إليها، والاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يسبب حصوات الكلى وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وأمراض القلب.