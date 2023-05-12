شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للحماية من حرارة الصيف أبرزها الترطيب والملابس الفضفاضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة قد تعانى من مشاكل أمراض الحرارة من ضربة الشمس إلى الإجهاد الحرارى، ويمكن أن تساعد بعض النصائح مثل اتباع نظام غذائى ونمط الحياة الصحيح على التغلب على حرارة الصيف بسهولة شديدة.

وفى التقرير التالى نستعرض طرق الحماية من حرارة الصيف وفقا لموقع Thehealthsite.

احمل مستلزماتك الصيفية

وفقا للتقرير ستكون أساسياتك الصيفية عبارة عن زجاجة ماء أو عصير طازج ومظلة ومناديل وجه ونظارات شمسية.

احتفظ بالنباتات الداخلية

يمكن للنباتات الداخلية أن تزيل سموم الجو من حولك وتساعدك أيضًا على البقاء هادئًا.

الترطيب

يمكن أن يساعدك شرب الكثير من عصير الفاكهة الطازجة والماء على البقاء رطبًا خلال موسم الصيف.

تناول طعامًا لطيفًا فى الصيف

تناول وجبات أصغر وتناول المزيد من الفواكه والخضراوات يعنى المزيد من الطاقة للجسم، وسيؤدى ذلك إلى زيادة مستويات الطاقة لديك وتقليل فرص إصابتك بضربة شمس.

ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة

قد تجعل الملابس الضيقة من الصعب عليك التنفس وقد تؤدى أيضًا إلى ضربات الحرارة، ارتد دائمًا ملابس خفيفة.

احمى نفسك من ضربة الشمس

احمى نفسك من ضربة الشمس لأنها شائعة جدًا أثناء الحرارة الشديدة.

احمي عينيك

قد يتسبب التعرض المفرط للشمس في حدوث ضرر دائم للعين، لذا تأكد من حماية عينيك باستخدام عدسة مكبرة.