شكرا لقرائتكم خبر عن أدويتك قد تؤثر على نومك.. كيف تتجنب الأرق ومتى تلجأ للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم أو البقاء نائمًا، فتحقق من خزانة الأدوية الخاصة بك يمكن أن يكون الأرق أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية الموصوفة، وحسب ما ذكره موقع eatingwell فإن أبرز الأدوية التي تؤثر على نومك هي:

- أدوية القلب تعالج حاصرات ألفا ارتفاع ضغط الدم ومشاكل البروستاتا يمكن أن تمنعك من الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجعلك تشعر بالنعاس أثناء النهار.

تعالج حاصرات بيتا ارتفاع ضغط الدم ومشاكل ضربات القلب وألم الصدر يبدو أيضًا أنها تخفض مستوى الميلاتونين في جسمك ، وهو هرمون يساعد في التحكم في دورة نومك .





- مضادات الاكتئاب تعمل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) على تغيير الطريقة التي تتواصل بها خلايا الدماغ الأطباء لا يعرفون السبب ، لكن الأرق هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لهذه الأدوية.





الستيرويدات القشرية:تقلل هذه الالتهابات وتعالج العديد من الأمراض ، بما في ذلك الربو وردود الفعل التحسسية ومشاكل الجهاز المناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة . يمكن أن تجعلك تشعر بالنشاط بدلاً من النعاس.





- أدوية الكوليسترول يمكن للعقاقير المخفضة للكوليسترول أن تخفض مستويات الكوليسترول لديك، ولكنها قد تسبب أيضًا آلامًا في العضلات قد تجعل النوم صعبًا.





-أدوية مرض الزهايمر تساعد مثبطات الكولينستيراز في علاج الخرف عن طريق تعزيز مادة كيميائية في الدماغ تتحكم في الذاكرة واليقظة لكنها يمكن أن تسبب أيضًا الأرق والأحلام السيئة .







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-المنشطات غالبًا ما يصف الأطباء هذه الأدوية لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والخدار .

يمكن أن تحتوي هذه أيضًا على مادة الكافيين والمنشطات الأخرى.





ما الذي تستطيع القيام به؟أشياء كثيرة غير الأدوية يمكن أن تسبب الأرق ولكن إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فتحقق من عبوة الأدوية التي تتناولها أو قم ببعض الأبحاث لمعرفة ما إذا كان من الآثار الجانبية المحتملة إذا كان مكملًا أو دواءً بدون وصفة طبية ، فيمكنك التوقف عن استخدامه أو محاولة تناوله في وقت مختلف من اليوم لكن لا تتوقف أبدًا عن تناول الأدوية الموصوفة طبيًا دون التحدث إلى طبيبك أولاً أخبرهم بمشاكل نومك ويمكنهم على الأرجح تقديم حل.