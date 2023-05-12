شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات صحية لارتفاع نسبة السكر.. اعرف ازاى تسيطر على مستوياته فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو مرض يحدث عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم ، والذي يسمى أيضًا سكر الدم ، مرتفعًا جدًا. . تؤثر هذه الحالة الطبية المزمنة على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، يمكن أن يتسبب مرض السكري ، عند تركه خارج نطاق السيطرة أو عدم التحكم فيه ، في العديد من الآثار الجانبية الضارة على أجزاء مختلفة من الجسم.

كيف تعرف إذا كنت مصابا بمرض السكري؟ ابحث عن هذه العلامات والأعراض وفقا لموقع " insider":

زيادة العطش

فقدان الوزن غير المبرر

كثرة الرغبة في التبول

رؤية ضبابية

زيادة الشهية

لديك بشرة جافة جدا

الشعور بالخدر أو الوخز في القدمين

ما سبق ذكره ليس سوى الأعراض المصاحبة لمرض السكري ، ويمكن للحالة أن تسبب مضاعفات داخل أجسامنا إذا تركت دون علاج، تحقق من قائمة الأشياء التي يمكن أن تفعلها بجسمك.

10 آثار مقلقة لمرض السكري

ألقِ نظرة على هذه الأشياء العشرة التي يمكن أن تفعلها مستويات السكر في الدم المرتفعة أو مرض السكري داخل جسمك عندما تُترك دون إدارة أو خاضعة للرقابة:

مضاعفات القلب والأوعية الدموية

عندما تعاني من مرض السكري ، يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية والمساهمة في تكوين البلاك ، مما يؤدي إلى تضيق الشرايين وبالتالي اضطراب تدفق الدم المعتاد.

تلف العصب

الضرر العصبي أو الاعتلال العصبي هو تأثير مقلق آخر لمرض السكري. أظهرت الدراسات كيف يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لمستويات عالية من السكر في الدم إلى تلف الأعصاب داخل جسم المريض. يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب هذا إلى ظهور أعراض مثل التنميل والوخز والألم ، عادةً في اليدين والقدمين. تُعرف هذه الحالة بالاعتلال العصبي السكري .

تلف الكلى

اعتلال الكلية هو أحد الآثار الجانبية الأخرى لمرض السكري، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المُدارة إلى الإصابة بأمراض الكلى. وفقًا للدراسات ، عند ترك مستويات السكر المرتفعة في الدم دون علاج ، يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية داخل الكلى ، مما يضعف قدرتها على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور مرض الكلى المزمن.

مضاعفات العين

تعد مضاعفات العين أو اعتلال الشبكية من الآثار الجانبية الأخرى لمرض السكري. يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم غير المنتظمة على الأوعية الدموية داخل شبكية العين ، مما يتسبب في مشاكل خطيرة للعيون تُعرف باسم اعتلال الشبكية السكري. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى مشاكل حادة في الرؤية ، وإذا لم تتم معالجتها ، فقد تؤدي أيضًا إلى فقدان البصر أو حتى العمى.

مشاكل القدم

القدم السكرية هي حالة ناتجة عن ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب في القدمين. هذا يمكن أن يجعل المريض عرضة لتقرحات القدم والالتهابات ، ويمكن أن يبطئ أيضًا من قدرة التئام الجروح. في بعض الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي علاج القدم السكرية أيضًا إلى بتر القدم أو الساق.

الأمراض الجلدية

يمكن أن يوفر ارتفاع نسبة السكر في الدم البيئة اللازمة لنمو البكتيريا والفطريات ، مما يؤدي إلى مشاكل الجلد، تشمل بعض مشاكل الجلد التي يمكن أن يعاني منها مريض السكري جفاف الجلد ، والعدوى الفطرية والبكتيرية ، والحكة ، وبطء التئام الجروح.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يمكن أن يضعف مرض السكري من مناعة الشخص ويجعل جسمه عرضة للعدوى مثل التهابات المسالك البولية والتهابات الجلد وعدوى الخميرة المتكررة.

صحة الفم السيئة

يمكن أن يساهم ارتفاع السكر في الدم في نمو جرثومي خطير داخل فم المريض. يقلل من قدرة الجسم على محاربة التهابات الفم.

قضايا الصحة العقلية

نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح ،يمكن أن يؤدي مرض السكري الذي تتم إدارته بشكل سيء أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية ، مثل الاكتئاب والقلق.

كيف تدير مرض السكري في المنزل؟

يمكن أن تمثل إدارة حالة صحية مزمنة مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري تحديًا عقليًا وجسديًا. يتطلب التوجيه المناسب من الخبراء للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود علاج لمرض السكري ، وفقط التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد المريض في التعامل مع الآثار الجانبية المصاحبة له ، فإليك بعض النصائح لإدارة مرض السكري التي تحتاج إلى اتباعها:

اتمرن بانتظام

أكل صحي وخفيف

التخلص من وزن الجسم الزائد (الدهون)

تتبع مستويات السكر في الدم

اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم

قم بتضمين الأطعمة في نظامك الغذائي التي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر والملح.