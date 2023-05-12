شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج التقلصات عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المغص والتقلصات عند الأطفال من الأمور الشائعة التي يتعرضون لها ويكون ذلك في صورة بكاء شديد قد يستمر أكثر من 3 ساعات يوميًا لأكثر من 3 أيام في الأسبوع ، في حالة الطفل السليم الذي يتراوح عمره بين 3 أسابيع و 3 أشهر. غالبًا ما يكون أسوأ في المساء ويصل إلى ذروته في حوالي 6 أسابيع من العمر.

وحسب ما ذكره موقع centrespringmd من غير الواضح ما الذي يسبب المغص ، ولكن إحدى النظريات تقول أن الجهاز الهضمي للطفل لا يزال غير ناضج ويتعلم كيفية العمل، و تشمل النظريات الأخرى عدم تحمل الطعام ، وردود الفعل على المشاعر أو ضغوط الأسرة.

وهناك طرق طبيعية لتهدئة المغص وهى:

-إدراج بعض التدابير الوقائية

غالبًا ما يحتاج الأطفال الذين يرضعون من الثدي إلى الرضاعة كل ساعتين ، لذلك لا تترددي في إطعام طفلك عند الطلب ، خاصة في الأشهر 2-3 الأولى من الحياة إذا كنت ترضعين حليبًا صناعيًا ، فاعلمي أن الأطفال الذين يشربون الحليب الصناعي المدعم بالحديد يعانون من مغص أقل من أولئك الذين يشربون الحليب الصناعي غير المدعم بالحديد.

يمكن أن يؤدي حمل طفلك (سواء في ذراعيك أو في حاملة الأطفال) لمدة 3 ساعات على الأقل يوميًا إلى تقليل كمية البكاء التي يقوم بها الأطفال كل يوم بشكل كبير. تظهر الدراسات أيضًا أنه عندما يستجيب الآباء لبكاء أطفالهم بسرعة (خلال 90 ثانية) ، يقل بكاء الأطفال بشكل عام (ليس فقط على المدى القصير). لا يمكنك أن تفسد طفلًا رضيعًا ، فاحمله ، وأحبها ، واستجب لصرخاته بمحبة وبسرعة.

- توفير بيئة مهدئة

إذا كنت تشعر بالقلق ، خذ أنفاسًا عميقة وتنقية قم بتشغيل موسيقى هادئة للطفل خففي الأضواء وحاولي حمل طفلك في أوضاع مختلفة يمكن أن يساعد الضغط قليلاً على بطونهم ، لذا فإن حمل الطفل على كتفك أو ساقك مع بطنه إلى أسفل يمكن أن يكون مهدئًا.

- استخدام الزيوت العطرية لتقليل المغص

حاولي تدليك بطن طفلك باستخدام زيت الزيتون الدافئ أو زيت جوز الهند ، مع إضافة قطرة من الزيت العطري الزيوت الأساسية التي تعمل بشكل أفضل لمشاكل البطن والمغص هي الزنجبيل والشمر والخزامى وإبرة الراعي والبابونج.

يحتوي زيت اللافندر على العديد من التجارب السريرية الناجحة في تقليل المغص بعد نصف ساعة على الأقل من الرضاعة ، أمسك الطفل قليلاً على جانبه وقم بتدليك بطنه برفق في اتجاه عقارب الساعة باستخدام مزيج الزيت الدافئ إنه مهدئ لكل من الطفل والوالدين ، بالإضافة إلى أنه يشجع على الترابط بينما يجعل الطفل يشعر بالتحسن.

بالإضافة إلى استخدام الزيوت في تدليك البطن ، يمكنك أيضًا نشر الزيوت المهدئة مثل اللافندر والبابونج لتأثيرها المهدئ فقط تأكد من أن الأبواب مفتوحة دائمًا عند نشر الزيوت الأساسية بحيث يتدفق الهواء بحرية.

-تقليل المغص عن طريق إضافة البروبيوتيك والجلوتامين

نحن نعلم أن البروبيوتيك - بكتيريا جيدة في الأمعاء - تساعد في الهضم ، ووظيفة المناعة ، وغير ذلك الكثير إذا كنت ترضعين طفلك المصاب بالمغص رضاعة طبيعية ، فسيكون من الرائع تجاوز حمية الإقصاء والتركيز على تحسين نظامك الغذائي وتحسينه قم بتحميل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والأطعمة الغنية بالبريبايوتك وفكر في تناول بروبيوتيك يوميًا.