الهبات الساخنة.. أسبابها وطرق لعلاجها طبيعياً

بيروت - نادين محمد - الهبات الساخنة والتي تعرف بـ Hot Flashes هي العارض الأكثر شيوعاً في المرحلة التي تسبق انقطاع الطمث، والسبب وراء حدوثها التغييرات التي تطرأ في هذه المرحلة على هرمونات الجسم، كانخفاض مستوى هرمون الإستروجين Estrogen المصاحب لمرحلة انقطاع الطمث، أو حدوث اضطرابات في عملية التنظيم الحراري أو ما يعرف علمياً بمصطلح Thermoregulation .

التغيرات الهرمونية ليست السبب الوحيد للشعور بالهبات الساخنة، بل هناك أخرى، وهي:

أسباب الهبات الساخنة

• التدخين أحد أسباب الهبات الساخنة التدخين، إذ بينت دراسات عدة أن التدخين يساهم في انخفاض مستوى الإستروجين في الجسم.

• تعيد بعض الدراسات حدوث الهبات الساخنة إلى السمنة، وذلك استناداً إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم BMI .

• الإصابة ببعض الأمراض، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، السكري، السل...

• الخضوع لعلاج بعض أنواع السرطان، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بهبات ساخنة، ليس فقط لدى النساء، وإنما الرجال أيضاً، خاصة الذين يخضعون لعملية الخصي الكيميائي بسبب إصابتهم بسرطان البروستاتا، وتكون شبيهة بتلك التي تصيب النساء في مرحلة انقطاع الطمث.

• تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

• تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

• الطقس الحار.

• تناول بعض أنواع الأدوية.

• التوتر أو القلق.

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أعراض الهبات الساخنة

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قد تكون الهبات الساخنة خفيفة أو شديدة للغاية، حتى أنها قد تعيق الأنشطة اليومية، فتشعر المرأة بتوعك وخمول في جسدها، كما يمكن حدوثها في أوقات مختلفة من اليوم، نهاراً أو ليلاً، تصاحبها الأعراض التالية:

• احمرار الجلد في مناطق عدة من الجسم، كالوجه، العنق، الصدر أو الأذنين.

• نوبات من البرودة أو قشعريرة فور انتهاء نوبة الهبات الساخنة.

• تعرق زائد في الجزء العلوي من الجسم، خاصة في الليل.

• ارتفاع في معدل نبضات القلب يفوق المعتاد.

• شعور بوخز أو خدر في الأطراف.

• حساسية مفرطة.

• صداع ودوخة.

• ألم في عضلات ومفاصل الجسم.

• برود جنسي.

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علاج الهبات الساخنة طبيعياً



حتى يومنا هذا، ما من علاج نهائي ومضمون للهبات الساخنة، حتى طبياً، إلا أن هناك بعض الوسائل التي من شأنها أن تخفف من حدتها ومن وتيرة حدوثها، كتغيير في أسلوب الحياة، ممارسة التمارين الرياضية، تناول بعض المكونات الطبيعية التي تمتلك خصائص، من شأنها أن تساهم في ذلك. من بين هذه الأعشاب:



الطماطم لعلاج الهبات الساخنة



بينت إحدى الدراسات السريرية أن تناول ما يقارب 200 ملل من عصير الطماطم غير المملح مرتين في اليوم ولمدة شهرين يساعد في التخفيف من حدة الهبات الساخنة والأعراض الأخرى المرافقة لانقطاع الطمث، كالتوتر، التعرق الليلي، وذلك من خلال قدرته على تعويض الجسم ما ينقصه من هرمون الإستروجين بفضل احتوائه على مادة الليكوبين Lycopene وهي أحد مضادات الأكسدة، هذا إضافة إلى مجموعة من الأحماض الأمينية وبعض المواد الكيميائية المفيدة.

الشمر لعلاج الهبات الساخنة

الصورة من freepik



يمتلك الشمر خصائص إستروجينية قوية، أي أنه يعمل كهرمون الإستروجين، إذ وجد باحثون في الشمر بديلاً طبيعياً نباتياً للإستروجين، يعرف بالفيتواستروجين Phytoestrogen يساعد في التخفيف من حدة الهبات الساخنة، إلا أنه بالمقابل قد تكون له أعراض خطرة على الحوامل، فقد يؤدي لحدوث خلل بنمو الجنين وتطوره. كذلك قد يتفاعل الشمر مع بعض الأدوية، كحبوب الإستروجين، الأدوية المعالجة للسرطان، لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدام مكملات منه أو أي مستخلص من الشمر أو زيت أساسي منه.

الطريقة

• تؤخذ حفنة من الشمر وتوضع في كوب من الماء على النار حتى الغليان.

• تترك لبضع دقائق حتى تختمر، ثم تصفى.

• يتم تناول شاي الشمر لعلاج الهبات الساخنة مرتين إلى 3 مرات في اليوم.

المريمية لعلاج الهبات الساخنة

الصورة من freepik

يعرف عن المريمية أنها علاج فعال لمشاكل الجهاز الهضمي، وفي الطب الصيني تشتهر هذه العشبة كمقوية للأعصاب. إلى ذلك، أثبت علمياً أن المريمية علاج لدورات الحيض غير المنتظمة والهزيلة، كما تقلل من معدل التعرق المفرط ولها تأثير قوي على إنتاج الإستروجين، وهذا ما يجعل منها مكوناً طبيعياً يساعد في التخفيف من حدة الهبات الساخنة والعوارض التي ترافقها.

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الطريقة

• تؤخذ بضع وريقات من عشبة المريمية وتوضع في كوب من الماء على النار حتى الغليان.

• يتم تناول شاي المريمية مرتين إلى مرات في اليوم.



اليانسون لعلاج الهبات الساخنة

الصورة من freepik



تأثير اليانسون مشابه لتأثير هرمون الإستروجين في الجسم، فوائده كثيرة يمكن الاستعانة به للتخفيف من العوارض المصاحبة للهبات الساخنة، إذ يساعد اليانسون على إرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، على علاج عسر الطمث، تقوية الرغبة الجنسية، كما يعتبر مكوناً فعالاً لإدرار الحليب، مسكن للآلام وطارد للبكتيريا والفطريات. إضافة إلى ذلك، اليانسون يخفف من نسبة التعرق الليلي ومن عدد الهبات الساخنة وشدتها.

الطريقة

• تؤخذ كمية من بذور اليانسون وتوضع في كوب من الماء المغلي.

• تترك لبضع دقائق على النار، ثم تصفى.

• يتم تناول كوب من مشروب اليانسون مرتين إلى 3 مرات في اليوم.

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