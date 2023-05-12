بيروت - نادين محمد - قد تكون النحافة صحية في بعض الأحيان، لكنها مثيرة للقلق عندما تكون مفرطة، خاصة لدى النساء. عندئذ، يكون الهاجس اكتساب الوزن، لكن بالمقابل الزيادة السريعة في الوزن تؤدي إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يتوجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء النحافة والتي قد تعود إلى ما يلي:

أسباب النحافة لدى النساء

الصورة من freepik



• أسباب وراثية.

• عادات وأنظمة غذائية خاطئة.

• عدم الحصول على السعرات الحرارية الكافية.

• زيادة عملية التمثيل الغذائي.

• الإصابة ببعض الأمراض العضوية، كفقر الدم وإفراز الهرمونات في الغدة الدرقية بشكل مفرط.

• الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

• الإصابة ببعض الأورام وتلقي بعض العلاجات الكيميائية.

• الاكتئاب، التوتر والقلق.

كيف أسمن بسرعة ؟

الصورة من freepik



• أهم خطوة لاكتساب الوزن زيادة عدد السعرات الحرارية المتناولة بمعدل يفوق ما يحتاجه الجسم منها، أي بزيادة 300 إلى 500 سعرة حرارية يومياً، لكن هذا لا يعني اللجوء إلى الأطعمة الدسمة لأنها تعود بالكثير من الضرر وتتسبب بأمراض في القلب وبتراكم الدهون في منطقة البطن، لذا ينصح باستشارة الطبيب أو خبير للتغذية لتحديد نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على اكتساب الوزن بمعدل طبيعي والذي يتراوح بين ½ كلغ إلى 1 كلغ في الأسبوع، يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، كالبروتينات التي تتوفر في اللحوم، الدواجن، الفول، الحليب، البيض، المكسرات والصويا. ، كذلك الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب، الخبز، الأرز، المعكرونة، الفواكه والخضراوات والدهون الصحية غير المشبعة التي يمكن الحصول عليها من الزيوت البناتية، المكسرات، البذور، الزيتون، زبدة الفول السوداني والأفوكادو.

اليك أشهر الأطعمة التي تساعد على اكتساب الوزن



• استخدام أطباق كبيرة لتناول الطعام.

• تناول وجبات صغيرة متكررة. ينصح بتناول 5 إلى 6 وجبات صغيرة خلال اليوم بدلاً من وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة.

• البدء بالطبق الرئيسي وتأخير أطباق السلطة أو المقبلات أو الفاكهة لنهاية الوجبة، لأنها تشعر بالشبع وبعدم الرغبة في تناول الطبق الرئيسي.

• تجنب تناول السوائل قبل الطعام، منعاً للشعور بالشبع.

• تناول العصائر الطبيعية أو الكوكتيل التي تحتوي على الفواكه الطازجة مع الحليب بدلاً من المشروبات الغازية والقهوة ذات القيمة الغذائية المنخفضة، والسعرات الحرارية القليلة.

• وضع جدول زمني لتناول الطعام للتأكد من تناول جميع الوجبات، خاصة وأن بعض النساء لا يشعرن بالجوع لساعات طويلة.

• الحصول على قسط كاف من النوم.

• ممارسة الرياضة، خاصة منها تمارين القوة فهي تساعد على التسمين من خلال بناء العضلات، كما يمكن أن تساعد على تحفيز الشهية.

وصفات تسمين الجسم للنساء



إلى ذلك، يمكن الاستفادة من بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تسمين الجسم، خاصة لدى النساء، لكن يفضل استشارة الطبيب أو خبير التغذية قبل اعتمادها.



وصفة الخميرة للتسمين

الصورة من freepik

تمزج ملعقة من الخميرة الفورية مع كوب من العصير الطبيعي، ثم يحلى بالعسل ويتن تناوله يومياً.



الفواكه المجففة للتسمين



تنقع 6 حبات من التين المجفف و 30 غراماً من الزبيب في كوبين من الماء لليلة كاملة، ثم يتناول المنقوع مرتين في اليوم.



زيت الحلبة للتسمين

الصورة من freepik

تمزج ملعقة و ½ من زيت الحلبة مع ½ كوب من الماء، ثم يتم تناول هذا الخليط مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً .

ما رأيك التعرف على فوائد الحلبة في تكبير الثدي

الموز والحليب للتسمين

الصورة من freepik



تقطع ثمرة من الموز، ثم تخفق مع كوب من الحليب في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تناول هذا المشروب بين الوجبات لمرات عدة في اليوم.



الكاكاو وزبدة الفول السوداني للتسمين



يمزج كوب من الحليب مع ملعقتين من مسحوق الكاكاو وملعقة من زبدة الفول السوداني.

يضاف القليل من المكسرات وبضع قطع من الشوكولا بعد برشها إلى مشروب الكاكاو وزبدة الفول السوداني، ثم يتم تناول كوب منه بين الوجبات.





حب العزيز والمكسرات للتسمين



تطحن كمية من حب العزيز، ثم يضاف القليل من الحلبة وحفنة من المكسرات.

يتم تناول هذا المزيج مع كوب من الحليب الكامل الدسم 4 مرات في اليوم ولمدة شهر.

قد يهمك أيضا الاطلاع على ماسك للوجه لتبييض وتسمين البشرة