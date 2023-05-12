شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك.. عوامل تزيد من خطر إصابتك بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالي 90٪ من مرضى السكري يعانون من مرض السكري من النوع 2 قد لا تكون العلامات واضحة ، أو قد لا تكون هناك علامات على الإطلاق، ويمكن لبعض الأشخاص التعايش معه لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل التشخيص، لهذا السبب من المهم جدًا معرفة عوامل خطر الإصابة بمرض السكري.

وحسب ما ذكره موقع diabetesفإن أبرز عوامل الخطر للإصابة بمرض السكر هي:

- تزيد احتمالية إصابتك بداء السكري من النوع الثاني بمرتين إلى ست مرات إذا كان أحد والديك مصابًا بداء السكري.

- أنت أكثر عرضة للخطر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

- أنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن.

- يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى مثل أمراض القلب والسرطان.

- إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل ، فمن المهم إجراء اختبار لمستويات الجلوكوز في الدم بانتظام بعد الحمل ، حيث إنك معرضة لخطر متزايد للإصابة بداء السكري من النوع 2.

- ربما يرجع ذلك إلى أن داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب يشتركان في عوامل الخطر المشتركة يمكن أن تسبب النوبة القلبية أضرارًا قد تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري أيضًا.

- متلازمة تكيس المبايض هي حالة تؤثر على المبايض، المبايض هي جزء من الجهاز التناسلي الأنثوي الذي يخزن ويطلق البويضات الجاهزة للتخصيب تتطور كل بويضة في تورم صغير مليء بسائل يسمى الجريب قبل أن يفرزها المبيض في متلازمة تكيس المبايض ، يمكن أن تتطور عدة بصيلات ولكن لا تصبح أي منها بويضة يمكن تخصيبها يمكن أن تصبح هذه البصيلات خراجات.