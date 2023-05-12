شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالكالسيوم يمكن تناولها فى حالات حساسية اللاكتوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأثر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بعدم تحمل اللاكتوز، وهو اضطراب في الجهاز الهضمي يحدث عندما يكون جسمك غير قادر على هضم اللاكتوز، وهو سكر موجود في الحليب ومنتجات الألبان، نتيجة لذلك ، قد تظهر مجموعة متنوعة من الأعراض ، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال وآلام البطن.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن الحصول على كمية كافية من الكالسيوم يمكن أن يمثل تحديًا ، حيث إن منتجات الألبان هي المصدر الأساسي لهذه المغذيات الأساسية، ومع ذلك ، هناك العديد من الأطعمة غير الألبان الغنية بالكالسيوم ويمكن أن تساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية من الكالسيوم وفقا لموقع " indiatvnews"

فيما يلي سبعة أطعمة غنية بالكالسيوم ومناسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز: الخضار الورقية

يمكن الحصول على الكالسيوم من الخضر الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب ، والتي تعتبر مصادر ممتازة لهذه المغذيات، يحتوي كوب واحد من السبانخ المطبوخة على حوالي 245 ملليجرام من الكالسيوم ، بينما يحتوي كوب واحد من خضار الكرنب المطبوخ على حوالي 268 ملليجرام، هذه الخضر غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، مثل فيتامين ك وفيتامين ج وحمض الفوليك.

السردين

السردين هو نوع من الأسماك يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د. تحتوي علبة السردين على حوالي 325 ملليغرام من الكالسيوم ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

منتجات الصويا

تعتبر منتجات الصويا، مثل التوفو وحليب الصويا ، مصادر جيدة للكالسيوم ومناسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يحتوي كوب واحد من حليب الصويا على حوالي 300 ملليجرام من الكالسيوم ، بينما يحتوي كوب واحد من التوفو القوي على حوالي 861 ملليجرام.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور ، مثل اللوز وبذور السمسم وبذور الشيا غنية بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، تحتوي أوقية اللوز على حوالي 75 ملليجرام من الكالسيوم ، بينما توفر ملعقة كبيرة من بذور السمسم حوالي 88 ملليجرامًا من الكالسيوم.

الفول والعدس

تعد الفاصوليا والعدس مصادر جيدة للكالسيوم كما أنها غنية بالألياف والبروتين، يحتوي كوب واحد من الفاصوليا المطبوخة على حوالي 126 ملليجرام من الكالسيوم ، بينما يحتوي كوب واحد من العدس المطبوخ على حوالي 38 ملليجرام.

بذور السمسم

1 ملعقة كبيرة من بذور السمسم تحتوي على 88 مجم من الكالسيوم، فالطعم والزيت الفريد لبذور السمسم يجعلها لذيذة للغاية ويمكنك إضافتها إلى السلطة.

الخضراوات

العديد من الخضراوات ، مثل البروكلي ، والبوك تشوي ، والبامية ، غنية بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يحتوي كوب واحد من البروكلي المطبوخ على حوالي 62 ملليجرام من الكالسيوم ، بينما يحتوي كوب واحد من الملفوف الصيني المطبوخ على حوالي 158 ملليجرام.