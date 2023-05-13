شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكري والعناية بالبشرة.. نصائح يمكن أن تساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب مرض السكري مجموعة من المشكلات الجلدية، لذلك من المهم أن يعتني الناس ببشرتهم بشكل أكبر، الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون لمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، هم ليسوا فقط أكثر عرضة للأمراض الشائعة مثل الحكة والالتهابات، ولكن يمكنهم أيضًا تطوير مشاكل جلدية خطيرة مرتبطة بمرض السكري يمكن أن تؤدي إلى البتر أو حتى الموت.

العلاقة بين السكر والأمراض الجلدية

وفقا لموقع " Thehealthsite "هناك بعض الأشياء السهلة التي يمكنك القيام بها في المنزل للحفاظ على صحة بشرتك ومنع المشكلات غير المرغوب فيها، يمكنك حتى استعادة هذا التوهج الشبابي.

مشكلات الجلد الجاف

يمكن للبشرة الجافة جدًا أن تتشقق وتتسبب في الحكة والإصابة بالعدوى. لذلك ، تأكدى من إبقائه رطبًا.

تغطية بشرتك

يمكن أن تساعد الملابس ذات الأكمام الكاملة في حماية بشرتك خاصةً إذا كنت تواجهين مشكلات تتعلق بالحساسية.

معالجة الجروح بعناية

إذا وجدت جرحًا أو خدشًا أو جرحًا صغيرًا أو أي شيء لا يلتئم أو يقلقك ، فتحدث إلى طبيبك على الفور.واتخاذ الاحتياطات اللازمة للأعراض، والتعرف على كيفية التحكم في أعراض مرض السكري للحفاظ على نسبته.

العناية بالبشرة

من المهم بشكل خاص لمرضى السكري اتباع نظام جيد للعناية بالبشرة ينصح به الأطباء.