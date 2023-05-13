شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات تجنبها للتغلب على الجفاف فى موجات الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر الحرارة والرطوبة على أجسامنا، ويكمن العلاج في البقاء رطبًا خلال فصل الصيف لتجنب الإرهاق، والجفاف، وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة.في حين أنه لا شيء يمكن أن ينافس الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، يبحث الكثيرون عن بدائل لإرواء حلقهم وغالبًا ما يتعاطون السكريات والكافيين ولكن هذه المشروبات لا تجدي نفعا.

وفقا لموقع " timesnownews "، تمتلئ المشروبات مثل المشروبات الغازية والكولا والعصائر المصنعة بالسكر، مما يزيد من الضغط على الجسم للحفاظ على توازن مستويات الطاقة، كما أن المشروبات السكرية غالبًا ما يسبب زيادة الوزن وتسوس الأسنان وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

7 مشروبات يجب تجنبها للتغلب على الحرارة

فيما يلي 7 مشروبات يجب تجنبها خلال هذه الصيف:

تجنب شرب المشروبات الساخنة:

مثل الشاي والقهوة خلال فصل الصيف لأنها ستزيد الحرارة على معدتك وتزيد من درجة حرارة جسمك وتجعل الحرارة لا تطاق.

المشروبات الغازية:

تجنب المشروبات الغازية والصودا لأنها مليئة بالسكر والكافيين والمحليات الصناعية، ستؤدي إلى جفاف جسمك بسرعة وتؤدي إلى مشاكل صحية.

عصائر الفاكهة السكرية:

تحتوي عصائر الفاكهة المعالجة على سكر ثقيل وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري.

مشروبات الطاقة:

تحتوي على مستويات عالية من الكافيين ، فإن معززات الطاقة هذه "الخادعة" سوف تستنفد كل الطاقة من جسمك عندما ترتفع درجة الحرارة.

اللبن المخفوق:

يمكن أن تسبب المشروبات التي تحتوي على الحليب مثل اللبن المخفوق مشاكل في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة.

تؤدي المستويات العالية من السكر والإلكتروليتات إلى جفاف الجسم وتسبب مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى، من الأفضل شرب الماء العادي أو ماء جوز الهند للبقاء رطبًا في صيف.

بدلاً من هذه المشروبات السكرية غير الصحية ، يوصي خبراء الصحة باختيار الماء البارد العادي أو ماء جوز الهند أو عصائر الفاكهة الطبيعية التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وتوفر العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على أجسامنا رطبة وصحية خلال فصل الصيف.